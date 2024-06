Em maio, gasolina (-0,1%) e diesel (-0,1%) ficam estáveis e etanol sobe 0,93% em São Paulo

Em maio, na cidade de São Paulo, o preço médio da gasolina e do diesel se mantiveram estáveis, em ambos os casos registrando leve recuo de 0,1% nos preços. Já o o etanol apresentou variação maior, aumentando em média 0,93% nos postos da cidade em comparação a abril. O levantamento exclusivo foi feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

Preço do diesel fecha maio com estabilidade e média de R$ 6,132 por litro; variação entre bairros chega a 32,5%

Quarta Parada tem o combustível mais barato da capital, a R$ 5,389 ; na outra ponta, maior média está em Cidade Monções, a R$ 7,990

O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou leve queda de (0,1%) em maio, com valor médio de R$ 6,132 por litro – variação negativa de R$ 0,007 em relação a abril.

Os dados da ValeCard mostram que o menor preço médio foi registrado na Quarta Parada, a R$ 5,389; na outra ponta, Cidade Monções apresentou a maior média, a R$ 7,990. A diferença entre os dois é de 32,5%.

Veja, abaixo, a relação dos cinco bairros com o diesel mais caro e mais barato no município:

Menores preços Bairro Valor QUARTA PARADA 5,389 PARQUE BOA ESPERANCA 5,441 PARI 5,462 JARDIM PAULISTANO 5,480 VILA LAGEADO 5,490 Fonte: ValeCard

Maiores Preços Bairro Maio CIDADE MONCOES 7,990 VILA OLIMPIA 7,490 VILA PIRAJUSSARA 7,400 PIRITUBA 7,390 VL PRUDENTE 7,050 Fonte: ValeCard

Preço da gasolina apresenta estabilidade em maio, com média de R$ 5,870 por litro; variação entre bairros chega a 55%

Jardim IV Centenário tem o combustível mais barato da capital, a R$ 4,892; na outra ponta, maior média está no Jardim Paulista, a R$ 7,591

Em maio, o preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou estabilidade, com leve recuo de 0,1%, com valor médio de R$ 5,870 por litro – variação negativa de R$ 0,006 por litro em comparação a abril.

Os dados da ValeCard mostram que o menor preço médio foi registrado no Jardim IV Centenário, a R$ 4,892; na outra ponta, o Jardim Paulista apresentou a maior média, a R$ 7,591. A diferença entre os dois é de 55%.

Veja, abaixo, a relação dos cinco bairros com a gasolina mais cara e mais barata no município:

Menores preços Bairro Maio Jardim Iv Centenario 4,892 Vila Rio Branco 5,007 Quarta Parada 5,032 Vl 15 De Novembro 5,091 Parque Boa Esperanca 5,131 Fonte: ValeCard

Maiores Preços Bairro Maio Jardim Paulista 7,591 Indianópolis 7,590 Alto De Pinheiros 7,590 Vila Buarque 7,589 Jardim América 7,582 Fonte: ValeCard

Em maio, preço do etanol sobe 0,93% em comparação a abril, com média de R$ 3,769 por litro

Considerando as médias de preço, combustível renovável está vantajoso financeiramente na capital paulistana

O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular), nos postos de combustíveis, apresentou em maio um aumento de 0,93%, com valor médio de R$ 3,769 – variação positiva de R$ 0,035 por litro em comparação com abril.

Os dados da ValeCard mostram que o menor preço médio foi registrado na Vila Constança, a R$ 3,261; na outra ponta, a Liberdade apresentou a maior média, a R$ 4,291. A diferença entre os dois é de 31,5%.

Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.

Considerando essa metodologia e as médias de preço dos dois combustíveis na cidade, no mês de maio foi vantajoso para os motoristas da capital paulistana optar pelo combustível renovável.

Veja, abaixo, a relação dos bairros com o etanol mais caro e mais barato no município:

Menores preços Bairro Maio VILA CONSTANCA 3,261 VILA RIO BRANCO 3,310 CIDADE NOVA SAO MIGUEL 3,314 CHACARA CALIFORNIA 3,344 JARDIM PRUDENCIA 3,389 Fonte: ValeCard

Maiores Preços Bairro Maio LIBERDADE 4,291 SUMARÉ 4,290 CERQUEIRA CESAR 4,287 VL. SUZANA 4,253 VILA MOINHO VELHO/VILA VERA 4,245 Fonte: ValeCard

Sobre a ValeCard

De capital 100% nacional, a ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento e soluções de gestão de negócios do Brasil, atuando nos mercados de Mobilidade, Remuneração, Bem-Estar e Adquirência. Atualmente possui mais de 1.200 colaboradores, 40 mil clientes, 130 mil estabelecimentos comerciais credenciados, 3 milhões de cartões emitidos e 600 mil veículos de frotas de clientes geridos com suas soluções.