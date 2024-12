Em lista dos 100 melhores jogadores de futebol em 2024, há sete atletas brasileiros

O respeitado diário britânico Guardian divulgou, nesta sexta-feira (20), sua aguardada lista dos 100 melhores jogadores de futebol do mundo para o ano de 2024. Este ranking destaca a presença de sete atletas brasileiros, evidenciando o talento e a influência do Brasil no cenário esportivo global.

No topo da classificação brasileira, o atacante Vinicius Júnior, que defende as cores do Real Madrid, ocupa a impressionante segunda posição. Ele fica atrás apenas de Rodri, do Manchester City, que superou o brasileiro na recente premiação da Bola de Ouro.

Logo após Vinicius, aparece outro destaque do futebol brasileiro: o atacante Raphinha, jogador do Barcelona, que ocupa a 25ª colocação. O ranking também inclui Rodrygo na 31ª posição e Ederson, que se encontra na 50ª posição, completando assim a lista dos brasileiros entre os 50 melhores jogadores.

A lista ainda é composta por outros talentos brasileiros, como o zagueiro Gabriel Magalhães, na 57ª posição, o goleiro Alisson, na 79ª, e o atacante Savinho, que figura na 94ª colocação.

A votação realizada pelo Guardian é fruto da colaboração de jornalistas, treinadores e ex-jogadores renomados. Entre os votantes estão figuras conhecidas como Casagrande, Caio Ribeiro, Bebeto e Juninho Pernambucano. No total, foram contabilizados 197 participantes no processo de seleção.