Em junho, visitantes dos Parques Horto Florestal e Cantareira terão condições especiais nas principais atividades

A Urbia, administradora dos Parques Horto Florestal e Cantareira, convida os amantes da natureza e de aventuras a participarem da “Semana do Visitante”, que ofertará descontos especiais nos principais passeios dos espaços. Durante os dias 27 a 31 de maio, os visitantes terão a oportunidade adquirir ingressos com valores promocionais. Para participar, basta adquirir o passe por meio do Urbiapass ou presencialmente nos próprios espaços.

No Horto Florestal, a promoção contempla acessos aos serviços do Urbiabike, do Urbiatour e visitas ao acervo do Museu Florestal, por meio do Combo Lazer que pode ser adquirido por R$ 29,90. Já, no Parque Estadual da Cantareira, os descontos de 25% se estendem tanto para a entrada nas áreas de visitação, como para a aquisição do ingresso da próxima Caminhada Noturna. Os ingressos poderão ser utilizados até 30 de junho e os valores promocionais não se aplicam à meia-entrada e melhor idade.

Abaixo as atrações completas:

Parque Horto Florestal

Urbiabike: serviço de aluguel de bicicletas desenvolvido pela Urbia. A iniciativa oferece aos visitantes bike individual, aro 26, ou triciclo kids, que poderão ser alugados ao lado do Centro de Visitantes do Parque. O atendimento é realizado das 8h às 17h30, com devolução de bicicletas permitida até às 18h.

Urbiatour: visita guiada por educadores ambientais no Parque Horto Florestal. Durante o passeio, os educadores abordarão os aspectos ecossistêmicos da fauna e da flora, além de destacar as principais curiosidades do Horto Florestal. A atividade é realizada de hora em hora no Parque, das 9h às 17h.

Museu Florestal Octávio Vecchi: com funcionamento das 9h às 17h, o Museu Florestal Octávio Vecchi, idealizado por Octávio Vecchi e inaugurado em 1931, é composto por um acervo que reúne parte da história da preservação ambiental do Estado de São Paulo, repleto de madeiras dos mais diversos tipos: entalhadas, sementes, peças de xilografia, aquarelas, entre outras. Além disso, o local abriga um grande painel a óleo, que ilustra a história de São Paulo, de autoria de Helios Seelinger; uma pintura mural de espécies nativas, realizada por Antonio Paim Vieira; vitrais executados pela Casa Conrado; e outras obras expostas. As visitas são acompanhadas pela equipe da Urbia.

Parque Estadual da Cantareira

Áreas de visitação: dividido em três áreas de visitação: Pedra Grande, Águas Claras e Engordador, conta com diversas trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à Mata Atlântica.

Caminhada Noturna de 29 de junho: com percurso que apresenta um nível de dificuldade moderado, cobrindo uma distância total de sete quilômetros, contabilizando ida e volta. Ao longo do caminho até o mirante da Pedra Grande, e sob a supervisão de guias ambientais da Urbia, os participantes serão apresentados às principais curiosidades sobre a fauna e flora do local, assim como às características únicas da biodiversidade da Mata Atlântica.

Serviço:

Combo Lazer

Contempla: Urbiabike, Urbiatour e visitação ao Museu Florestal Octávio Vecchi.

Onde comprar: Urbiapass ou presencial.

Obs.: valores válidos até 31 de maio.

Parque Estadual da Cantareira

Contempla: visitação aos núcleos Pedra Grande, Águas Claras ou Engordador.

Onde comprar: Urbiapass ou presencial.

Obs.: desconto válido até 31 de maio

Caminhada Noturna

Contempla: Participação na Caminhada Noturna de junho/24.

Onde comprar: Urbiapass ou presencial.

Obs.: desconto válido até 31 de maio.