Em jogo de oito gols, Villarreal bate o Barcelona no Espanhol e amplia crise no rival

Na primeira partida diante de sua torcida na temporada 2024, o Barcelona foi surpreendido neste sábado, pelo Villarreal, que venceu o confronto por 5 a 3, pelo Campeonato Espanhol, e aumentou o clima de tensão que cerca o clube. O resultado afastou o time catalão do vice-líder Girona. Em terceiro lugar, com 44 pontos, a equipe de Xavi Hernández tem oito de desvantagem para o segundo colocado. O líder isolado é o Real Madrid, com 54.

A partida foi marcada por reviravoltas. O Villarreal abriu uma vantagem de 2 a 0, o Barcelona buscou a virada no segundo tempo, mas no fim da partida, acabou permitindo a reação dos visitantes que fecharam o confronto em 5 a 3.

O brasileiro Vitor Roque até foi acionado, mas teve uma atuação apagada e não conseguiu impedir a derrota de sua equipe em pleno Camp Nou. Pressionado pelos resultados recentes, Xavi Hernández segue ameaçado de perder o cargo.

No jogo, o Villarreal saiu na frente no final do primeiro tempo com Gerard Moreno. Na volta do intervalo, logo aos nove minutos, Akhomach recebeu a bola na cara do goleiro e não teve trabalho para ampliar: 2 a 0.

Gundogan, aos 15 minutos, diminuiu a vantagem em um belo chute dando início à reação do Barcelona. Oito minutos depois, Pedri demonstrou oportunismo para aproveitar o rebote, igualar a partida e colocar fogo na partida.

Um gol contra de Eric Billy colocou o Barcelona na frente e levou à loucura os torcedores que empurravam o Barcelona. O time da casa liderou o placar até os 39 minutos, quando uma pane jogou o resultado positivo por terra.

Gonçalo Guedes voltou a empatar o confronto em um chute rasteiro e o empate fez o Barcelona se lançar ao ataque. A ousadia custou caro e, nos acréscimos, o Villarreal matou o duelo.

Aos 54 minutos, Sorloth aproveitou uma sobra na área e chutou no lado direito do goleiro. Logo depois, Morales teve espaço para armar o chute e estufar a rede fazendo 5 a 3 e decretando vitória em pleno Camp Nou.