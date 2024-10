Em Guarulhos-SP, Lucas Sanches tem 54% e Pietá, 37%, segundo Real Big Data

O mais novo levantamento do Instituto Real Time Big Data traz o candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, Lucas Sanches, 17 pontos à frente de Elói Pietá (Solidariedade), com quem disputa o segundo turno. Na análise estimulada, o liberal abre vantagem ainda maior, somando 54% da preferência dos guarulhenses, enquanto o ex-petista tem 37%.

Considerando apenas os votos válidos, quando são excluídos os brancos, nulos e indecisos, 18 pontos separam o postulante à majoritária pelo PL de Pietá, de acordo com a pesquisa divulgada nessa sexta-feira (25/10): 59% a 41%, respectivamente.

Em comparação com o estudo do Real Time Big Data da semana passada, Sanches teve crescimento de 2 pontos percentuais. Em 18/10, o liberal tinha 52% da preferência dos eleitores no cenário estimulado, contra 37% de seu adversário.

O desempenho do candidato ao Paço Municipal de Guarulhos pelo PL no levantamento do Real Time Big Data corrobora com a análise do Instituto Vox Brasil, divulgada na quinta-feira (24/10). A pesquisa trouxe Sanches com 54,8% das intenções de voto – 16,5 pontos percentuais à frente do concorrente do Solidariedade, que somava 38,3%.

De acordo com a Real Big Data, há pouco espaço para uma mudança que seja capaz de alterar o resultado final das eleições ao Executivo guarulhense, neste domingo (27/10). Ocorre que, apenas 4% dos entrevistados sinalizaram ainda estar indecisos sobre o voto. Brancos e nulos somam 5%.

“A Cara da Mudança”

Desde o início da campanha, Sanches se posicionou contra o atual governo, que tinha como candidato o deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor (Republicanos), que amargou a terceira colocação em 6/10.

Com o liberal em primeiro lugar no primeiro turno, com 213.212 votos (33,25% dos sufrágios válidos), o projeto do PL para a cidade angariou importantes apoios, como o do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).

Progressistas, Republicanos, PSD, Federação PSDB/Cidadania, Mobiliza e Avante também fecharam com o candidato à majoritária pelo PL para o segundo turno.

Para Sanches, a mais nova pesquisa de intenção de voto – a sexta realizada na cidade após o resultado em primeiro turno – ratifica que os guarulhenses querem, de fato, uma nova história para o município:

“Guarulhos precisa de um projeto para o futuro e não caminhar para trás”, pontua o político, que lidera a coligação “A Mudança Começa Agora” (PL, Novo, DC e PMB) e tem na vice Thiago de Azevedo Lopes, o Thiago Surfista, do Novo.

Metodologia

O levantamento do Instituto Real Time Big Data foi realizado de forma presencial, com mil eleitores de Guarulhos, entre 23/10 e 24/10. O grau de confiança do estudo é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-05778/2024.