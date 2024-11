Em gesto de aproximação, Lewandowski se encontra com Tarcísio em SP

Em um gesto de aproximação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem um encontro agendado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na próxima segunda-feira (5).

A reunião, que também contará com a presença do secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, ocorrerá em São Paulo.

De acordo com membros do Ministério da Justiça, o principal tema a ser discutido é a maior adesão à nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), de forma que o estado seja um modelo para outras unidades da federação.

Também estará na pauta a ideia de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que dá ao governo federal mais poder na área da segurança pública e que também propõe transformar a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Polícia Ostensiva Federal.

No encontro também devem ser debatidas as novas diretrizes para o uso de câmeras corporais pela polícia, às quais o governo de São Paulo já disse que pretende aderir.

Sobre a nova carteira de identidade, portaria do Ministro da Justiça criou o Comitê Gestor do Projeto Carteira de Identidade Nacional, que tem como uma das finalidades propor meios para implementação e gestão da solução tecnológica para o projeto.

Como mostrou a Folha, o governo federal quer acelerar a corrida para digitalizar a identidade dos brasileiros. A nova Carteira de Identidade Nacional representa o fim do RG e da impressão do polegar no principal documento de identificação do país.

No lugar da imagem do dedo polegar, um QR code vai direcionar à versão digital da carteira, registrada no portal gov.br com dados de todos os documentos do cidadão, desde a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) até o PIS.

Na versão física, a carteira terá apenas o CPF, que foi estabelecido como número suficiente para identificação, e estará habilitada para ser usada como documento único.

Até esta quarta-feira (31), segundo dados do Ministério da Justiça, foram emitidas 10,1 milhões de carteiras no Brasil, sendo 212. 673 em São Paulo. Amapá e Roraima são os únicos estados que ainda não fizeram as adequações necessários para emitir o novo documento.

O Rio Grande do Sul tem 1,2 milhão de carteiras emitidas e lidera a lista de estados com o maior número de pessoas com a identidade atualizada. O número foi puxado pelas enchentes no estado, uma vez que muitos cidadãos perderam seus documentos.