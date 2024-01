Em fevereiro, Museu da Língua Portuguesa tem Carnaval e karaokê

As atividades especiais de fevereiro do Museu da Língua Portuguesa começam logo no primeiro fim de semana do mês. No dia 3, acontece uma oficina de musicalização para a criançada e há um bloco de Carnaval voltado para o público infantil e suas famílias. Além disso, será inaugurada a instalação Karaokê Infinito para o público soltar a voz. A programação ainda inclui, nas próximas semanas, uma oficina de balangandã em meio ao feriado do Carnaval, o retorno do projeto Falas do Corpo e o fim das inscrições para o Plataforma Conexões 2024. Localizado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O Carnaval no Museu ganha espaço no dia 3 de fevereiro (sábado), às 10h, com a Oficina de Musicalização Infantil. Organizada por Aninha Batucada e Babi Pacini, integrantes do Samba do Bule, a ação é voltada para crianças de todas as idades e suas famílias. Tem como objetivo permitir a absorção de conhecimentos musicais de forma lúdica e interativa por meio de rodas rítmicas e brincadeiras. O evento vai acontecer no Saguão B, sem necessidade de inscrição prévia.

Assim que a oficina chegar ao fim, o bloco Cornucópia Desvairada convida as crianças e todas as outras pessoas presentes a cantar e dançar as músicas de Carnaval de seu repertório, que inclui faixas de gêneros como forró, maracatu, axé, brega e samba. Enquanto os ritmistas estiverem executando as canções, outros artistas vão realizar performances de mágica e em pernas de pau. O evento, no Saguão B, acontecerá a partir das 11h, gratuitamente.

Também a partir do dia 3, o Museu inaugura o Karaokê Infinito. Em diálogo com a exposição temporária Essa nossa canção, a instalação, uma criação da artista Manuela Eichner, permite que o público cante e brinque com músicas do cancioneiro brasileiro, de terça a sábado, das 10h às 17h. Para interagir com a obra, não precisa pagar nada: é só chegar, pegar o microfone e soltar a voz. No Museu, ele estará montado no Saguão B, em um ambiente lúdico, luminoso e colorido – ótimo para fazer fotos e registrar nas redes sociais.

No dia 8 de fevereiro (quinta-feira), a atividade Falas do Corpo volta a ser realizada no Museu da Língua Portuguesa. O projeto oferece aulas de educação física, oficinas, cursos e bailes às pessoas com 60 anos ou mais. A cada quinta-feira, um tema é abordado: no dia 8, haverá ginástica laboral e funcional adaptado; no dia 15, curso de pintura em aquarela com colagem; em 22, Baile da Melhor Idade de Carnaval; e no dia 29, uma conversa sobre polêmicas culinárias com o Núcleo Educativo. As atividades ocorrem a partir das 14h em parceria com o educador físico Denny Tavares.

No sábado de Carnaval, em 10 de fevereiro, haverá outra atividade especial para as crianças e suas famílias. Nesta data, o Núcleo Educativo realiza a Oficina de Balangandã. Os educadores vão ensinar como criar este que é um dos adereços mais conhecidos do Carnaval brasileiro e explicar a origem da palavra “balangandã”, relacionada à presença das línguas bantu no país. Gratuita, a ação vai acontecer das 13h às 14h30, no Saguão B, sem necessidade de inscrição prévia.

Vale lembrar que o Museu, durante o Carnaval, entre 10 e 13 de fevereiro, funcionará normalmente, ou seja, das 9h às 18h, com entrada permitida até as 16h30. Na segunda-feira, dia 12, a instituição estará fechada para manutenção, como geralmente ocorre neste dia da semana. Na Quarta-Feira de Cinzas, dia 14, o Museu abrirá às 12h.

O mês de fevereiro também marca o fim das inscrições do Plataforma Conexões 2024, que selecionará dez trabalhos de artistas iniciantes com o tema Línguas Africanas no Brasil, o mesmo da próxima exposição temporária do Museu, a ser inaugurada em maio. O último dia de inscrição será 29 de fevereiro pelo site do IDBrasil.

Outro destaque é a exposição temporária Essa nossa canção, que ficará em cartaz no Museu até o fim de março. A mostra apresenta a relação da língua portuguesa com a canção popular brasileira por meio de experiências imersivas e audiovisuais.

Com curadoria de Hermano Vianna e Carlos Nader, consultoria de José Miguel Wisnik e curadoria especial de Isa Grinspum Ferraz, Essa nossa canção conta com o patrocínio máster da CCR, patrocínio do Grupo Globo, e com o apoio do BNY Mellon e do Itaú Unibanco – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Carnaval do Museu da Língua Portuguesa

Oficina de Musicalização Infantil

Dia 3 de fevereiro (sábado), às 10h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Bloco Cornucópia Desvairada

Dia 3 de fevereiro (sábado), às 11h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Oficina de Balangandã

Dia 10 de fevereiro (sábado), às 13h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Baile da Melhor Idade Carnaval

Dia 22 de fevereiro (quinta-feira), às 14h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Karaokê Infinito

A partir de 3 de fevereiro, de terça a sábado, das 10h às 17h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Falas do Corpo

A partir de 8 de fevereiro, às quintas-feiras, das 14h às 16h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Plataforma Conexões

Inscrição até 29 de fevereiro (quinta-feira)

No site do IDBrasil

Grátis

Exposição principal + mostra temporária Essa nossa canção

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

Na Quarta-Feira de Cinzas, das 12h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A (em frente à Pinacoteca)

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203