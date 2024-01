Em fevereiro, espetáculos de circo recheiam a programação dos fins de semana no Sesc Santo André

Respeitável público, em fevereiro o Sesc Santo André traz ao palco a energia dos picadeiros, com espetáculos que transportam o público através das diversas linguagens circenses. As apresentações acontecem aos fins de semana, e convidam todas as pessoas para uma viagem através desse mágico universo.

No sábado, dia 2, Mundano conta a história de dois soldados que, perdidos, precisam encontrar um outro sentido para a vida, além de lutar e resistir, resinificando números clássicos do circo. Dia 17, é a vez do Cabaré Zona Leste invadir o palco com malabarismos, contorcionismos, acrobacias e muita diversão para entreter desde os pequenos até os adultos. Já aos domingos de todo o mês, quem ocupa o teatro é Evolução dos Bichos, onde o porquinho Diego busca o sucesso em sua vida profissional, porém descobre uma realidade bem diferente da que ele esperava ao atingi-lo.

Os espetáculos, além de apresentarem aos expectadores essa rica cultura, dialogam com o público de maneira lúdica e divertida, carregando consigo mensagens e histórias, além de nos arrancar sorrisos e gargalhadas. Confira a programação completa do mês pelo Portal Sesc SP.

Programação:

Mundano

Com Exército Contra Nada

“Mundano” apresenta dois soldados a caminho de sua cidade natal. Perdidos, têm como única referência o lugar onde as ruas Esperança e Alegria se encontram. Então, entram numa busca às esquinas e necessitam pedir ajuda de quem está pelas ruas, mas não sabem como agir e se questionam se conseguem fazer outra

coisa além de lutar e resistir.

Dia 3/2, sábado, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Cabaré Zona Leste

Com Exército Conta o Nada

Uma caravana itinerante reunindo artistas oriundos da zona leste, transita pelo espaço da apresentação, desfilando suas habilidades circenses e musicais. A cada encontro com seu público, nove artistas fazem números de variedades como: malabares, contorcionismo, acrobacia, monociclo e palhaçadas acompanhados de uma banda ao vivo. Um desfile de elementos que são parte da cultura mambembe do Circo no Brasil.

Dia 17/2, sábado, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Evolução dos Bichos

O porquinho Diego, assim como a maioria dos habitantes do nosso planeta pós-moderno, sonha com o sucesso profissional. Dedicado às suas funções, acorda todos os dias e enfrenta com “sucesso” um mundo regido por burocracias, dinheiro, consumismo e falta de tempo. Quando finalmente atinge uma promoção na sua área, Diego se vê cercado por um mundo repleto de individualismo e desonestidade.

De 4 a 25/2, domingos, das 16h às 17h. Exceto dia 11/2

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$30,00 / R$15,00 / R$10,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André