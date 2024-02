Em feat inédito, Jorge & Mateus e Lauana Prado apresentam single “Haverá Sinais”

A dupla Jorge & Mateus, uma das maiores do país, apresentou na última quinta-feira (22), seu novo single “Haverá Sinais”. Em um feat inédito com Lauana Prado, um dos principais nomes da nova geração do gênero musical, a canção chega em todas as plataformas de áudio pela Som Livre e fala sobre o processo de superação de um relacionamento. O lançamento conta ainda com um videoclipe, que será disponibilizado no canal oficial dos sertanejos no YouTube.

O título da canção, aliás, funciona como uma brincadeira com o meme ‘não direi nada, mas haverá sinais’, atualmente em alta nas redes sociais. Com trechos como “cada foto minha que chega pra você / só mostra o que cê pode ver / cê acha mesmo, que eu só sei virar noite / virar copo, mal cê sabe que quem tá virando / nada pra mim é você / ninguém vai saber que eu te esqueci / mas haverá sinais”, a música traz seus versos entoados primeiro pelos amigos e depois por Lauana, ressaltando a versatilidade da letra e sua capacidade de gerar identificação no público.

“Tem muito conceito do atual momento das redes sociais. O meme que virou conteúdo, e que vira um tema. ‘Há sinais’ pra tudo dar certo. Ter a Lauana com a gente nessa colaboração é muito especial e temos certeza que quem ouvir vai gostar e voltar para ouvir outras vezes.”, comentam os artistas.

“Estou feliz demais com o convite de Jorge e Mateus para lançarmos “Haverá sinais”! Sou fã do trabalho deles, são uma das minhas grandes inspirações e receber esse convite foi muito especial pra mim! A música tem tudo para ser um grande sucesso, divertida, e que muita gente vai se identificar, com certeza”, retribui Lauana.

“Haverá Sinais” conta com produção de Dudu Borges, parceiro de grandes sucessos de Jorge & Mateus, e chega na sequência do single “Dói”, último lançamento da dupla, em agosto de 2023.