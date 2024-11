Em edição especial para o Natal, Cimed e Bauducco® lançam Carmed Bauducco Chocottone®

A Cimed, terceira maior farmacêutica do país e produtora de Carmed, e a Bauducco®, marca símbolo do Natal, apresentam sua mais nova colaboração com o fenômeno Carmed Bauducco Chocottone®. Em edição limitada, o lançamento foi inspirado no icônico aroma do Bauducco Chocottone®, item proprietário da marca.



Em tom incolor, o produto chega às farmácias e perfumarias, com o objetivo de resgatar a magia natalina, oferecendo uma experiência única e opção especial para presentear. Com o mote: “Bauducco Chocottone® virou Carmed. Isso é a magia do Natal!”, a novidade representa mais um passo importante na trajetória das marcas, unindo-as como um símbolo das celebrações de fim de ano entre o público jovem.



Há décadas, a Bauducco® transforma o Natal brasileiro. O Bauducco Chocottone® é uma das criações mais emblemáticas dessa trajetória. Desde o seu lançamento, o produto conquistou o público e rapidamente se consolidou como um dos itens mais esperados nas mesas natalinas do país. Atualmente, ele está presente em aproximadamente 10 milhões de lares, segundo a Kantar WorldPanel 2023.



Já a Carmed, um fenômeno nacional, sendo um dos líderes em sua categoria, tem se destacado por suas collabs inovadoras – campanhas que foram responsáveis por um faturamento de R$ 400 milhões em 2023, um crescimento de 2000% em relação a 2022, além de fazer o segmento de hidratantes labiais crescer mais de 90% no Brasil.



A aproximação entre as marcas surgiu de um desejo comum: proporcionar aos consumidores um produto que traduzisse a essência do Natal. “Carmed e Bauducco® compartilham valores como qualidade e a criação de memórias afetivas, resultando em uma collab que encanta pela originalidade. Afinal, Natal é um momento de felicidade, familia, conexão e, acima de tudo, magia. O aroma de Bauducco Chocottone® leva imediatamente a esse mundo de boas lembranças e sensações. A nova collab promete ser mais um sucesso, reforçando a presença da Cimed no cenário de produtos inovadores e colecionáveis que agregam valor emocional ao consumidor”, afirma Karla Felmanas, Vice-presidente da Cimed.



Com um apelo familiar e inovador, o produto se posiciona como uma lembrança especial que transcende a ideia de um simples presente – é uma experiência de Natal. A novidade representa, ainda, mais um passo importante na trajetória de “contemporanização” da Bauducco®, reforçando o posicionamento do Bauducco Chocottone® como um símbolo das celebrações de fim de ano para o público jovem. “Esse lançamento simboliza uma colaboração inédita entre dois sucessos nacionais, cada um com sua relevância e propósito. Não foi à toa que escolhemos o Bauducco Chocottone® para essa parceria, já que o Chocottone® é só da Bauducco®. Em 2023, pela primeira vez em mais de 40 anos, o Bauducco Chocottone® superou as vendas do panetone. Essa collab com a Cimed ajuda a compor o pilar de rejuvenescimento da categoria com uma marca que conversa bem com as novas gerações, oferecendo uma nova experiência que vai além do produto na mesa e permitindo que nossos consumidores sintam a essência do Natal em um formato diferente. Além disso, essa inovação nos ajuda a criar experiências surpreendentes, que carregam emoção e significado. São poucas as marcas que tem essa capacidade. Bauducco é uma delas”, afirma André Britto, CMO da Bauducco®.



O produto já está disponível nas farmácias e perfumarias com valor de R$ 24,90 – a produção será limitada.



Natal Carmed: ativações exclusivas e Interativas que reforçam o espírito natalino da nova collab com Bauducco®



Para celebrar o lançamento, Carmed apresentará diversas ações interativas com o público, tanto nas redes sociais quanto em espaços físicos.



Entre as ações está um concurso de cartas mágicas – que será lançado no dia 11 de novembro nas redes sociais de Carmed e da VP da companhia, Karla Felmanas – onde os participantes poderão escrever uma carta de Natal para concorrer a prêmios, incluindo iPhones, um Nintendo Switch e um tablet, todos acompanhados pelo Carmed Bauducco Chocottone®. Ativações com influenciadores também farão parte da estratégia de comunicação e ajudarão a reforçar a mensagem do Natal como algo mágico, familiar, nostálgico e aconchegante.



A campanha também levará a magia do Natal aos shoppings, onde haverá uma cabine de fotos. Ainda haverá uma ação de trade marketing com a customização da fachada da drogaria São João em Gramado, no famoso Natal Luz da cidade.



Sobre a CIMED

A Cimed é a 3ª maior indústria farmacêutica do país em volume de vendas, com mais de 47 anos de história, e um dos poucos grupos que permanece totalmente brasileiro e independente até hoje. São mais de 600 produtos no catálogo e uma distribuição nacional para mais de 60 mil pontos de vendas atendidos diretamente, marcando presença em 90% das farmácias brasileiras. Além disso, a Cimed é líder em segmentos de produtos como antigripais, vitaminas e medicamentos isentos de prescrição médica (MIP). Com sede administrativa em São Paulo, a empresa tem mais de 5 mil colaboradores em todo o país. Seu complexo fabril está localizado em Pouso Alegre (MG), e o centro de distribuição central e a gráfica da companhia em São Sebastião da Bela Vista (MG), além de contar com 26 centros de distribuição espalhados pelo país. Atualmente, a empresa é uma das maiores apoiadoras do esporte nacional, patrocinando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Sobre a Bauducco®

Uma das marcas mais valiosas e consumidas do Brasil, a Bauducco® foi fundada em 1952 e é hoje líder em diversas categorias, como torradas, wafers e cookies. Está presente em mais de 80% dos lares no Brasil, é a marca de alimentos mais consumida fora do lar e, além disso, é a maior produtora de panettones do mundo. Moderna e industrializada, possui seis unidades fabris e sete centros de distribuição, atendendo a mais de 200 mil pontos de vendas no Brasil e exportando seus produtos para mais de 50 países. Mais informações: www.bauducco.com.br | SAC: 0800 701 1599.