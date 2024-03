Em Doha, Bárbara Seixas e Carol Solberg vencem etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2024

As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg foram campeãs da etapa Elite de Doha do Circuito Mundial de vôlei de praia, que terminou no sábado (9/3). Na final, as brasileiras superaram as canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 0 (21/18 e 21/18).

“Quero agradecer a torcida de quem nos apoia, nos enche de boas energias e segura nossa mão ao longo do caminho. Que abraça nosso projeto e acredita na gente”, vibrou Bárbara Seixas.

Duda e Ana Patrícia terminaram em quinto lugar, mas também deixaram Doha com motivos para festejar. Com o resultado, elas garantiram a primeira vaga do Brasil na competição de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Evandro/Arthur Lanci e Ágatha/Rebecca fecharam a competição em nono lugar; André/George e Tainá/Vic, em 13º; e Pedro Solberg/Guto, em 21º.

A próxima etapa do Circuito Mundial acontece no Brasil. Recife (PE) recebe a etapa Challenge que começa no dia 21.

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro