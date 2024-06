Em Diadema, vacinação contra influenza segue até 28 de junho

O município de Diadema segue a orientação da Secretaria do Estado da Saúde (SES) e prorroga a Campanha de Vacinação Contra Influenza até 28 de junho. Até lá, a dose estará disponível para pessoas a partir de seis meses de idade em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário da sala de vacina de cada Unidade.

A ação teve início em 25 de março. Pela baixa procura pela vacinação, o Ministério da Saúde (MS) ampliou a campanha para toda a população a partir dos seis meses de idade. O objetivo é reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como pneumonia e sinusite, principalmente em crianças, idosos e portadores de doenças crônicas.

Até o momento, foram aplicadas 77.105 doses do imunizante, sendo 38.790 vacinas para grupos específicos como criança, gestantes, puérperas, idosos e povos indígenas, representando cobertura vacinal de 47,7% do público alvo. Mesmo com a baixa cobertura, já que o preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) é de 95% dessa população, o índice está acima da cobertura regional (39,7%) e do estado de São Paulo (36,1%).

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Diadema, Cristina Marins, ressalta a importância de se vacinar antes do inverno. “Estamos entrando em um período que aumentam os casos de doenças respiratórias. Por isso, quanto antes a pessoa se vacinar contra a influenza, evitará que fique gripada ou que a doença seja em uma intensidade menor, evitando complicações ou internações”, afirma.

Para receber o imunizante é necessário apresentar o documento pessoal com foto e, se possível, CPF e a carteira de vacinação. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável maior de idade. Confira os endereços das unidades aqui: https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.

Dia D

A Prefeitura de Diadema vai abrir as 20 UBS no próximo sábado (08/06), das 8h às 16h30, para o Dia D de Vacinação contra Poliomielite, voltada para crianças de um a quatro anos de idade. Além do imunizante contra a paralisia infantil, serão disponibilizadas as vacinas do calendário oficial para demais públicos, entre elas a vacina da influenza.

Serviço:

Campanha de Vacinação contra Influenza

Prorrogada até 28 de junho de 2024, em todas as Unidades Básicas de Saúde

Dia D de Vacinação contra Poliomielite e demais vacinas do calendário oficial

08 de junho de 2024, das 8h às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde

Confira os endereços das UBSs em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.