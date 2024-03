Em Diadema, curso gratuito qualifica jovens em Moda e Design

Adquirir habilidades no campo da moda abre caminhos em direção a uma carreira ou a possibilidade de um trabalho promissor nesse setor. De posse do conhecimento, as oportunidades aumentam, principalmente no desenvolvimento de estilo próprio e voz criativa.

Para quem é do município de Diadema, na grande São Paulo, se interessa pela área e quer se capacitar, o Núcleo de Moda e Design – centro de formação cultural dedicado à disseminação, produção, transformação e difusão de manifestações culturais do universo do vestuário brasileiro e está presente em diversas cidades do Brasil – está com inscrições abertas até 11 de abril.

Podem se inscrever jovens de ambos os gêneros, acima de 16 anos, cursando ou com ensino médio concluído em escola pública, preenchendo e enviando o formulário no link.

A proposta do projeto é qualificar profissionais na arte da criação de figurinos e adereços, aulas de corte e costura, auxiliando o mercado da moda, por meio da formação de mão de obra qualificada. A divulgação dos selecionados acontece no dia 12 de abril e as aulas têm início no dia 15 de abril. No programa, disciplinas como modelagem, corte, costura, sustentabilidade e empreendedorismo, entre outras. Os alunos serão divididos em três turmas de 20 alunos:

Turma 1 | ter/sex | 08h – 12h (avançado)

Turma 2 | seg/qua | 08h – 12h (básico)

Turma 3 | seg/qua | 14h – 18h (básico)

O objetivo é que estas pessoas possam atuar no mercado criando seu próprio negócio ou trabalhando no mercado de produção como prestador de serviços, preenchendo assim uma lacuna importante no mercado cultural brasileiro. A iniciativa já revelou novos talentos, criou novas marcas e possibilitou inserir no mercado de trabalho dezenas de profissionais.

O Núcleo de Moda e Design é realizado pelo Ispac e Governo do Estado de São Paulo.

“Um grande vetor do curso é a sustentabilidade, assim iremos apresentar para os participantes noções de upcycling, melhor aproveitamento e escolha dos materiais e apresentar a importância de avaliar toda a pegada de carbono na produção de cada peça no sentido de mitigar o seu impacto socioambiental”, explica Marcia Gliosci. No final do processo de formação, será realizada uma mostra com o resultado e reflexões voltadas à economia criativa e à sustentabilidade.

Serviço

Núcleo de Moda e Design

Inscrições: até 11 de abril.

Divulgação dos selecionados: 12 de abril.

Início das aulas: 15 de abril.

Local: Av. Sete de Setembro, nº 1289 – Diadema – São Paulo.

Faixa etária: para jovens a partir de 16 anos.

100% gratuito.

Realização: Ispac e Governo do Estado de São Paulo