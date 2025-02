Em Diadema, ação contra enchentes soma limpeza em quase 500 bueiros

A Operação Cidade Limpa, que integra as ações de combate às enchentes em Diadema, realizou a desobstrução de mais de 495 bueiros e efetuou a recuperação de 142 metros lineares de canaletas e entradas de bocas de lobo e bocas de leão. Também foi feita a manutenção em 16 poços de visita e recolocadas 20 tampas em bueiros.

A limpeza começou na segunda quinzena de janeiro pelos bairros Piraporinha e Casa Grande e também passou pelo Serraria, Conceição, Eldorado, Inamar e Taboão. Neste período foi realizado o desentupimento de escoadouros situados em 50 ruas, deixando os canais subterrâneos livres para a passagem das águas pluviais. Outro serviço executado foi a limpeza em córregos.

Além desta manutenção, outro benefício prestado pela Operação Cidade Limpa foi evitar o surgimento de novos pontos de alagamentos na cidade. Esse tipo de inundação facilita que as águas das chuvas cheguem até as casas de moradores, principalmente daqueles que vivem nas regiões mais baixas de Diadema.

Muito lixo

Foram retiradas de dentro das galerias toneladas de lixo. Entre os detritos, restos de matos, madeiras e móveis velhos, pneus, notebooks, celulares, garrafas pets, papéis, cabos de vassouras, fios e até animais mortos. Também foi encontrado muita terra e para removê-la a Secretaria de Obras, coordenadora do Cidade Limpa, utilizou um caminhão hidrojato para fazer a desobstrução.

A limpeza de galerias e bueiros em Diadema integra o Plano de Contingência para Prevenção de Impactos da Chuva, criado recentemente pelo prefeito, e que tem o objetivo de minimizar os impactos das águas das chuvas no município. A população também pode fazer a sua parte não jogando lixo nas ruas e canais e deixando para descartar os resíduos orgânicos nos dias que os caminhões passam para fazer a coleta.

Campanha

Outra ação que servirá para combater enchentes na cidade é a campanha “Diadema Sempre Alerta!” que a atual gestão está preparando e que será lançada nos próximos dias. Ela envolverá a participação popular, conscientizando sobre a importância de manter as ruas limpas, e também divulgará os 16 ecopontos que o município dispõe para receber restos de materiais de construção e outros descartáveis.

A Operação Cidade Limpa começou no último dia 16 de janeiro como uma ação emergencial. Passado o período das chuvas ela continuará nos bairros como um serviço de manutenção permanente e o objetivo é diminuir as enchentes no município.