Em destaque à saúde, Flávia Morando propõe estender atendimento das UBSs até as 22h

Entre as ações efetivas pensadas à população que priorizam a saúde no plano de governo, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, planeja estender o atendimento de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade até as 22h. O projeto, iniciado pelo atual prefeito Orlando Morando – fiador de Flávia na disputa de sucessão eleitoral -, prevê ampliar a medida, que hoje funciona em 20 dos 34 equipamentos existentes no município.

A ação de Flávia de incluir horário noturno nas UBSs, portanto, visa aliar a otimização do trabalho na rede com a oferta de serviços nas demais 14 unidades de São Bernardo, além de abranger os outros, que, atualmente, estão em construção, como o novo centro do Jardim Petroni – esse será o 35º da cidade -, na região entre o Baeta Neves e Parque São Bernardo. A proposta tem objetivo de melhorar o fluxo de usuários do sistema municipal, aprimorando o atendimento.

“Esse novo horário significa mais acesso dos moradores à saúde pública, permitindo que as pessoas cuidem do seu bem-estar de forma mais conveniente e no momento que for melhor durante todo o dia. O prefeito Orlando Morando já conseguiu estender o horário de funcionamento de 20 unidades e, a partir de 2025, daremos um passo ainda maior, englobando todos os equipamentos neste processo. Com dedicação e gestão eficiente, é possível e vamos fazer com qualidade”, sustentou Flávia Morando.

O compromisso firmado pela prefeiturável é expandir a oferta de atendimentos de saúde na cidade, envolvendo a contratação gradual de mais médicos e outros serviços. As 14 UBSs de São Bernardo que ainda não foram contempladas pela medida têm horário de funcionamento das 7h às 19h. Outro benefício da extensão da grade funcional das unidades, mensurado no decorrer da implementação, é a redução do absenteísmo – em média, queda de desistências de consultas caiu de 30% para 8%.

O projeto da prefeiturável se dá ao mesmo tempo em que pretende implantar também o Programa Saúde Mais Prioridade, com o propósito de agilizar as consultas com especialistas e exames de imagem, por meio de mobilização nos hospitais da cidade.

*SERVIÇOS –* Em meio ao plano de expandir os serviços de saúde hoje existentes em São Bernardo, a candidata Flávia Morando frisou ainda em seu plano de governo implantar telemedicina em todas as UBSs. A ideia é que as consultas médicas remotas possam facilitar o acesso a serviços da área e desafogar o atendimento presencial. O uso de tecnologias avançadas é destacado também como forma de permitir a realização de exames físicos à distância.