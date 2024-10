Em crise, Cuba sofre apagão geral pelo 2º dia consecutivo

Segundo um dos veículos de comunicação estatais do país, CubaDebate, o operador da rede cubana disse às 6h15 (7h15 no horário de Brasília) que houve uma “total desconexão do sistema eletroenergético nacional”.

O comunicado disse que os órgãos responsáveis pela rede de energia estão trabalhando no retorno dos serviços.

Na quinta-feira (17), o regime cubano já havia decidido suspender todas as atividades de trabalho estatais que não sejam consideradas essenciais. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Manuel Marrero em cadeia nacional de rádio e televisão. Ele não especificou o prazo da medida.

Horas depois do anúncio, o país teve um apagão geral na sexta-feira (18).

Ao longo da semana, províncias inteiras já tinham ficado sem luz por horas, e muitas cidades mais afastadas da capital, Havana, tiveram acesso restrito à eletricidade, por menos de seis horas ao dia. Os apagões excederam 12 horas por dia para milhões de pessoas em toda a ilha.

A crise se agravou nesta sexta, depois que a ilha sofreu uma “interrupção total” do sistema elétrico, o que deixou todo o país sem luz. Lázaro Guerra, diretor-geral de Eletricidade do Ministério de Energia e Minas, afirmou à televisão estatal que a falha ocorreu após um colapso no sistema da principal central termelétrica de Cuba, e que o regime trabalhava o mais rápido possível para restabelecer o serviço.

O líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escreveu na rede social X que o regime não descansaria até a restauração do sistema e que as autoridades “dedicam prioridade absoluta à atenção e solução da contingência energética altamente sensível”.

Os cubanos enfrentam há três meses uma rotina de blecautes, que se prolongam e se tornam cada vez mais frequentes, com um déficit em muitos dias de 30% na cobertura nacional.

O operador da rede não forneceu nenhum detalhe sobre o que causou o novo colapso neste sábado ou quando o serviço vai ser restabelecido.

O governo cubano tem culpado a rotina de blecautes à infraestrutura deteriorada, escassez de combustível e demanda elevada do sistema.

A eletricidade em Cuba é gerada por oito centrais termelétricas obsoletas, que em alguns casos apresentam avarias ou estão em manutenção, por sete centrais flutuantes –que o governo aluga de empresas turcas– e por grupos de geradores. A infraestrutura requer principalmente combustível para funcionar, e há escassez.

Fortes ventos que começaram com o furacão Milton na semana passada também complicaram a possibilidade de a ilha entregar a barco o combustível a essas centrais flutuantes.