Em contagiante Motociata, Flávia Morando destaca proposta para motociclistas

Candidata à prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando participou neste sábado (07/09) de uma motociata, organizada Motoclube Brasil (Acima de Tudo) , que reuniu centenas de motociclistas no entorno do Ginásio Polesportivo Adib Moyses Dib como ponto de partida. A manifestação de apoio e entusiasmo pela proposta de Flávia foi evidente em todo o percurso de aproximadamente uma hora.

O evento contou também com a participação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e candidatos da coligação Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo.

Durante a motociata, que percorreu as principais vias da cidade, a prefeiturável apresentou uma proposta inovadora que promete transformar a forma como a cidade lida com a mobilidade dos motociclistas: a criação de uma “Faixa Azul”. Esta faixa especial será dedicada exclusivamente aos motociclistas, visando melhorar a segurança e a fluidez do tráfego para este grupo essencial de usuários das vias urbanas.

“A Faixa Azul é uma solução que traz benefícios tanto para os motociclistas quanto para todos os cidadãos que utilizam as vias públicas. Com essa faixa, queremos garantir que os motociclistas tenham um espaço seguro e eficiente, evitando congestionamentos e acidentes. Este é um passo importante para modernizar o trânsito e promover uma cidade mais segura e organizada”, afirmou.

A faixa exclusiva é parte do plano de Flávia para revitalizar o sistema de transporte de São Bernardo. Além desta criação, o plano inclui melhorias na sinalização, campanhas educativas e investimentos em infraestrutura para apoiar os motociclistas e promover uma convivência harmoniosa entre todos os usuários das vias urbanas.

O entusiasmo gerado pelo evento demonstra a crescente demanda por soluções inovadoras e práticas para enfrentar os desafios do trânsito na cidade.

Na semana passada, Flávia já havia destacado outros planos para a Mobilidade Urbana de São Bernardo. Entre os principais, estão os novos viadutos serão construídos, sendo um no Km 18 da Via Anchieta, proporcionando mais uma entrada e saída para a cidade; um viaduto para conectar a Avenida Lucas Nogueira Garcês à Avenida Pereira Barreto, facilitando o acesso para Santo André; e outro viaduto ligando a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Viaduto Tereza Delta, no Km 20 da Via Anchieta.