Em comunidade do Rio, mulheres têm cabelos raspados por traficantes

As autoridades policiais estão investigando um incidente alarmante que ocorreu em uma comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro, mais especificamente na Serrinha. O caso envolve a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostram mulheres sendo submetidas a um ato de violência, no qual seus cabelos são raspados à força por homens armados.

Os registros visuais, que já gerou grande repercussão, evidenciam a brutalidade da situação: três mulheres aparecem sentadas, cercadas por um grupo de indivíduos que utilizam máquinas e lâminas para cortar seus cabelos. Durante o ato, uma das vítimas teve tampinhas de refrigerantes fixadas em sua cabeça, enquanto os agressores proferem justificativas questionáveis para a ação, alegando que as mulheres pertencem a um “grupo da fofoca”.

A 29ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Madureira, é responsável pela investigação do caso, que foi classificado como de extrema gravidade. As autoridades confirmaram que as imagens são recentes e fazem parte de um fenômeno preocupante ligado ao tráfico de drogas na região.

Os crimes estão associados a Wallace de Brito Trindade, conhecido como Lacoste, o qual é apontado como o líder do tráfico na comunidade da Serrinha. Ele possui um histórico criminal que inclui homicídio qualificado e associação para o tráfico e é considerado foragido pelas autoridades.