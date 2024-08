A poucos dias da estreia do Breaking no maior evento multiesportivo do mundo, o principal campeonato global 1×1 da modalidade desembarca em um dos cartões-postais de São Paulo visando à grande final nacional da competição. Neste domingo (4) e sob o comando da atriz e apresentadora Pathy Dejesus, o Red Bull BC One colocará frente a frente, no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, os melhores B-Boys e B-Girls do País que buscam vagas para a etapa mundial, em dezembro, no Rio de Janeiro (RJ). O público já pode adquirir os ingressos por meio do link

No ano em que completa duas décadas de história, o Red Bull BC One passou por diversas regiões do País em busca dos melhores dançarinos. A última seletiva, também conhecida como City Cypher, acontecerá sábado (dia 3/8), antes da final nacional, na Casa do Hip-Hop de Diadema. De lá, sairão oito participantes (quatro na categoria feminina e quatro na masculina), que se juntam aos classificados em Belém, Fortaleza e Rio de Janeiro (a lista dos finalistas de cada localidade até o momento pode ser acessada aqui). Para aumentar o nível da disputa, seis wildcards (B-Boys e B-Girls convidados) vão integrar a lista final.

As batalhas na final nacional acontecem em formato mata-mata, em que os participantes dançam em frente ao painel de jurados e têm habilidades como técnica, criatividade e performance avaliadas. No júri, Lil G, Miwa e Neguin estão confirmados, assim como Uiu Mcee será um dos hosts ao lado de Pathy DeJesus. O evento ainda contará com transmissão ao vivo a partir das 14h30, por meio do youtube.com/redbullbcone .

Neste ano, o evento ainda conta com a parceria global da Reebok. Ainda vale destacar que, no maior evento multiesportivo do mundo, a estreia do Breaking contará com nomes que despontaram no Red Bull BC One, casos do B-Boy Victor e B-Girl Nicka.

Final Mundial no Brasil

Os dois brasileiros que vencerem a final nacional – um B-Boy e uma B-Girl – garantem vaga na Last Chance Cypher, etapa que reúne os ganhadores de todas as Cyphers Nacionais que acontecem pelo mundo. Lá, serão classificados B-Boys e B-Girls que lutarão pelo lugar mais alto do pódio na Final Mundial, que este ano acontece no Rio de Janeiro, no dia 07 de dezembro, na Farmasi Arena. Os ingressos já estão à venda por meio do site oficial: redbull.com/bcone .

Serviço – Red Bull BC One

Seletiva de São Paulo do Red Bull BC One

Data: 3 de agosto

Local: Casa do Hip Hop de Diadema – R. Vinte e Quatro de Maio, 38

Horário: A partir das 11h, oitavas de final a partir das 16h

Jurados: Lil G, Miwa e Mixa | MC: Aline Constantino | DJs: Miyab e Tati Laser

Ingresso: Gratuito

Serviço – Final Brasil – Red Bull BC One

Data: 4 de agosto

Local: Auditório Ibirapuera (Parque Ibirapuera, portão 3)

Abertura do local: 12h30

Início das batalhas: 14h30

Jurados: Lil G, Miwa e Neguin | MC: Pathy Dejesus e Uiu | DJ: Miyab

Ingressos disponíveis pelo link

Transmissão ao vivo: a partir das 14h30 por meio dos links Youtube.com/RedBullBCOne e

Facebook.com/RedBullBCOne