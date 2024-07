Em clima de Olimpíadas, jovens da Fundação Casa competem por Desafio de Atletismo

Nesta quarta-feira (31), a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) realizará o I Desafio de Atletismo em São Bernardo do Campo, com a participação de cerca de 126 jovens em medida socioeducativa. O evento, em clima de Olimpíadas, contará com a presença especial da medalhista olímpica no revezamento 4×100, Thaissa Presti. A competição visa incentivar a prática esportiva entre os adolescentes e destacar sua importância como símbolo dos Jogos Olímpicos.

O evento, organizado pela Fundação Casa em parceria com a Federação Paulista de Atletismo, que fornecerá equipamentos e a equipe de arbitragem, reunirá adolescentes de 20 centros socioeducativos da região metropolitana, interior e litoral do estado de São Paulo, divididos em equipes masculinas e femininas. As categorias das provas incluirão 50, 100, 200 e 400 metros rasos, arremesso do peso, salto em distância e os revezamentos 4×50 e 4×100.

Espírito de Olimpíadas

Além de promover a prática esportiva, o Desafio busca cultivar valores como respeito, justiça, solidariedade e compreensão corporal. A participação no atletismo oferece aos jovens oportunidades de desenvolvimento físico e intelectual em um ambiente competitivo e cooperativo. Os melhores atletas em cada categoria serão premiados com medalhas e troféus, incentivando a dedicação dos participantes na competição.

Para Janaina de Brito Asprino, gerente técnica da Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação Casa, o “I Desafio de Atletismo será um marco ao destacar a importância do esporte na vida dos nossos adolescentes e reforçar o espírito olímpico que inspira gerações ao redor do mundo.”

“Este evento é uma excelente oportunidade para nossos jovens demonstrarem suas habilidades e se inspirar em atletas de alto nível, como Thaissa Presti. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa para a educação, inclusão social e ressocialização”, ressalta a presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto.