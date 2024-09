Em casa e sem perder sets, Brasil conquista o título do Sul-Americano sub-19 feminino

O Brasil conquistou o 17º título Sul-Americano na categoria sub-19 feminina de voleibol na noite deste domingo (1.9). Na competição sediada em Araguari (MG), a equipe brasileira derrotou a Argentina na decisão por 3 sets a 0 (25/18, 25/20 e 25/15). A vitória coroou uma campanha invicta, sem perder um set sequer.

Além do troféu, a seleção feminina sub-19 também assegurou uma das três vagas sul-americanas para o Mundial da categoria em 2025, Argentina, vice-campeã, e o Peru, terceiro colocado, completam a lista.

“Conseguimos reunir uma equipe de grande potencial físico e técnico, e organizar isso dentro de quadra. O investimento da CBV nos deu as melhores condições de trabalho, de intercâmbio internacional. E essa receita trouxe o Brasil de volta ao topo da categoria. Agora as atletas voltam aos clubes, e nós seguiremos monitorando para darmos continuidade a este trabalho”, comentou Guilherme Schmitz, técnico da seleção feminina sub-19 do Brasil.

Um dos destaques brasileiros na campanha, a ponteira Mikaela foi eleita a MVP da competição e fez parte da seleção do campeonato junto com a levantadora Luanna e a central Lara Gabrielle.

A equipe brasileira em Araguari para a disputa do Sul-Americano sub-19 tem as levantadoras Luanna Markus e Sophia Bom; as opostas Luize Tavares e Maria Júlia Hildebrand; as ponteiras Giovanna Micaelli, Isabela Vieira, Lorena Rezende e Mikaela Hestmann; as centrais Giovana Pires, Lara Gabriele, Morgana Uberbacker e Nayla Letícia; e as líberos Alyce Vasconcelos e Júlia Fernandes.

Na comissão técnica, além do técnico Guilerme Schmitz, estão os assistentes técnicos Luiza Scher, Marcelo Freitas e Vinícius Gomes, o supervisor José Caetano Rocha, o médico Marcos Vinícius da Silva, os estatísticos Aguinaldo dos Santos e Rafael Rodriguez, a fisioterapeuta Mariana Rezende e o preparador físico Roberto Rodrigues.

Sul-Americano sub-19 feminino

Primeira fase – grupo A

28.8 (QUARTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Venezuela (25/10, 25/11 e 25/130

29.8 (QUINTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Peru (25/13, 25/22 e 25/17)

Semifinal

31.8 (SÁBADO) – Brasil 3 x 0 Chile (25/17, 25/19 e 25/19)

Final

1.9 (DOMINGO) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/18, 25/20 e 25/15)

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro