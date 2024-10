Em Campos do Jordão, atletas de Trail Run elogiam percurso desafiador da WTR

A penúltima etapa da temporada da World Trail Races começou em grande estilo, como mais de mil atletas de Trail Run, que enfrentaram trilhas de tirar o fôlego entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, em São Paulo. A WTR Campos do Jordão é a etapa pioneira da liga a desbravar o Estado de São Paulo e teve neste sábado, 19, a 3ª edição com as provas de Ultra 49km, Long 36km, Mid 19km e Short 6km, além da Kids Race. Todas as provas tiveram largada e chegada na Arena WTR, montada no Parque Capivari, e os atletas enfrentaram também variações climáticas, mas nada influenciou no êxito do evento.

“A WTR Campos do Jordão foi um sucesso absoluto, tivemos a presença dos maiores atletas de Trail Run do Brasil e mais de mil atletas inscritos nas quatro distâncias. Esse ano, sem dúvida, estamos diante da consolidação desta etapa que tem muita importância em nosso calendário”, ressalta Gabriela Corrêa, Head de Marca da WTR que completa: “Recebemos um público diversificado, com participantes de diferentes estados do país e até do exterior, o que contribuiu diretamente para o fortalecimento da economia local. Estamos ansiosos pela próxima edição, que com certeza trará ainda mais atletas para esse destino único.”



Percursos das quatro distâncias na Serra da Mantiqueira agradaram em cheio os atletas de Trail Run (Crédito Felipe Almeida)

Tricampeã em Campos do Jordão, Sandra Martins venceu mais uma na Short 6 km e completou em 29min13seg45. “Sou suspeita para falar, essa prova é um espetáculo, tudo bem sinalizado, além de um pós-prova excelente. Venci os três anos consecutivos aqui e é muito bom que a WTR sempre vem com novidades”, comemorou a líder do Ranking WTR, que conquistou cinco vitórias nesta temporada. Em segundo na Short ficou Evelin dos Santos, seguida de Mayara Carneiro em terceiro. Já no masculino quem levou a melhor na Short foi André Lima (24ming08seg), em segundo Renan Moreira Lopes e, em terceiro no pódio, Flavio Lemes.

“A prova foi muito legal, o clima muito bacana e o visual indescritível, é tudo muito bonito aqui. Consegui entregar uma boa performance hoje e tudo que foi treinado foi entregue. Quero agradecer meus apoiadores, em especial ao Corre Junto e, mais uma vez, a oportunidade de estar competindo na liga WTR e que venha a próxima etapa”, vibrou Brendow Victor Henrique, vencedor da Mid 19km, que completou em 1h43min33seg. No segundo lugar do pódio da Mid ficou Wanderson Nascimento, seguido de Leonardo Torres. No feminino, a mais rápida a completar os 19km foi Marnie da Rocha Fortes em 2h11min38seg, em segundo Claudia Camino Gastaldo e Samanta Lucindo, na terceira colocação.

Vencedora na Long 36km, Ana Silveira, ficou muito satisfeita com a performance atingida na etapa. “Eu estava em quarto lugar e vim buscando. Quando consegui assumir a frente, vim administrando. Muito feliz de estar de volta aqui em Campos do Jordão”, comemorou a atleta do Squad WTR, que fez o percurso em 4h17min46seg. Rosália de Camargo ficou em segundo lugar no pódio, seguida de Isabela Hoelz. No masculino quem garantiu o lugar mais alto do pódio foi Mikael Martins (3h27min36seg), Bernardo Ramos Scarlatelli em segundo e depois, Alan Magalhaes Souto.



Emoção na chegada, após percorrerem as trilhas desafiantes da etapa paulista

(Crédito: Albert Andrade)

Com 4h25min30seg, Célio Rosa foi o grande vencedor do percurso Ultra 49km. Em segundo, Wellington Roberto Noronha, seguido de Manuel Lago. O atleta Thiago Gonzaga, que ficou em quarto no pódio e está acostumado a provas exigentes, destacou o alto nível da etapa: “Eu estou acostumado a treinar forte, mas essa prova tirou tudo da gente! A organização está de parabéns.”

Já no feminino a ultramaratonista Giovanna Martins venceu no Ultra 49km com o tempo de 5h18min29seg, em segundo ficou Izabela Tiago Germano e Christine Yvonne Spilka, em terceiro. “Todo mundo aqui tem uma alma boa, faz as coisas com o coração, se junta e dá tudo certo. Muito obrigada WTR pelo convite e a On, que vem me ajudando muito”, finaliza Giovanna, um dos principais nomes do Trail Run da atualidade que venceu pela segunda vez a etapa de Campos do Jordão – foi campeã na Ultra na primeira edição em 2022. Na sexta-feira à noite foi exibido, na Arena WTR, o mini documentário “A Filha do Vento”, produzido pelo projeto Corre Junto, que acompanha a jornada de Giovanna durante o UTMB Mont Blanc 2024. Em seguida, um bate papo entre Marina Ferrari e Giovanna no palco contando um pouco mais das experiências da atleta nesta jornada.

No Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava da prova Ultra 49km o homem mais rápido do segmento foi Niumar Velho, com tempo de 17min36seg. Já no feminino, Christine Spilka, foi a mais rápida com 24min29seg.

Neste domingo, 20, será a vez dos bikers encararem as provas de MTB Pro 51km e MTB Light 31km. A largada será a partir das 8 horas, na Arena WTR, no Parque Capivari.

Certificado Lixo Zero – O reconhecimento de todo o trabalho que a WTR realiza ao longo de todos esses anos, ao desbravar as trilhas com responsabilidade, agora tem certificação. Neste sábado, a Togale Ambiental entregou o Certificado Lixo Zero à WTR por ter atingido a meta na WTR Floresta da Tijuca, em setembro, no Rio de Janeiro. Com taxa de desvio de aterro sanitário dos resíduos gerados durante o evento de 93,4%, foi possível alcançar esse marco importante na trajetória de boas práticas da liga, que visa zerar o lixo em todas as etapas. A WTR, com isso, torna-se o primeiro evento de esporte outdoor do Brasil a atingir a marca, e o segundo evento esportivo do país.

Atrações para o público – As atrações para atletas, familiares e o público continuam neste domingo. Na Arena WTR acontecem shows com banda local, diversas ativações de patrocinadores, degustação de produtos, WTR Store com produtos oficiais da liga e Bar Heineken 0.0. Após a pedalada, os atletas podem aproveitar o recovery gratuito com massagem e piscina de crioterapia. Entre outras novidades, a The North Face está oferecendo gravação do tempo na medalha finisher em seu stand para ficar eternizada a performance dos participantes na etapa.

Arena WTR está localizada no Parque Capivari com várias atrações, shows, lojas das marcas parceiras é aberta ao público (Crédito: Felipe Almeida)

Resultados WTR Campos do Jordão – Trail Run (19/10)

Short 6Km (masculino)

1.André Lima – 0:24:08.98

2.Renan Vitor Moreira Lopes – 0:24:27.73

3.Flavio Lemes – 0:24:31.97

4.Gabriel Martins De Oliveira – 0:27:19.48

5.Luiz Edimar Caetano – 0:27:29.49

Short 6Km (feminino)

1.Sandra Martins – 0:29:15.48

2.Evelin Fernandes Dos Santos – 0:29:47.48

3.Mayara Dias Carneiro – 0:31:52.74

4.Fabia Barbosa Dos Santos – 0:31:59.00

5.Patricia Santanna Varela – 0:32:02.49

Mid 19km (masculino)

1.Brendow Victor Souza – 1:43:35.80

2.Wanderson Nascimento – 1:44:32.56

3.Leonardo Torres – 1:47:55.05

4.Lucas Ferreira – 1:49:12.57

5.Vinicius Ribeiro – 1:50:17.31

Mid 19km (feminino)

1.Marnie Da Rocha Fortes – 2:11:38.10

2.Claudia Camino Gastaldo – 2:12:59.10

3.Samanta Lucindo – 2:14:45.33

4.Jessica Dos Reis – 2:17:28.86

5.Luise Magalhaes Valentim – 2:17:41.06

Long 36km (masculino)

1.Mikael Martins -3:27:36.36

2.Bernardo Ramos Scarlatelli- 3:31:34.71

3.Alan Magalhaes Souto – 3:34:05.85

4.Gilberto Andrade Junior – 3:40:40.97

5.Juan Fernando Camey Cordon – 3:50:42.35

Long 36km (feminino)

1. Ana Silveira – 4:17:46.78

2.Rosalia de Camargo – 4:32:58.30

3.Isabela Dos Santos Hoelz – 4:45:45.82

4.Adriana Tomzhinski – 4:55:39.08

5.Priscila Miguez – 4:56:38.34

Ultra 49km (masculino)

1.Célio Rosa- 4:25:30.53

2.Wellington Roberto Noronha – 4:30:47.29

3.Manuel Lago – 4:39:35.57

4.Thiago Gonzaga da Silva -4:41:24.56

5.Alexandre Goncalves Souza – 4:48:14.07

Ultra 49km (feminino)

1.Giovanna Martins -5:18:29.13

2.Izabela Tiago Germano- 5:40:00.15

3.Christine Yvonne Spilka -6:02:57.43

4.Priscila De Souza Santos- 6:20:23.97

5.Juliana Garcia Ferreira -6:38:50.74

Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava – Trail Run

Vencedor masculino: Niumar Velho – 17min36seg

Vencedora feminino: Christine Spilka – 24min29seg

