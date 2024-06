Em Campina Grande, ministra da Cultura participa de entrega de prêmio e da festa de São João

Em viagem à Campina Grande (PB), no sábado (22), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, cumpriu agenda que incluiu entrega de prêmio, lançamento de edital e visitas ao local que abrigará o CEU da Cultura, ao salão de artesanato e à festa de São João do município. Também estiveram presentes o governador do Estado, João Azevêdo; a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; e o secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Cultura, Cassius Rosa.

“A presença do MinC na Paraíba durante os festejos juninos é simbólica, pois marca a importância da cultura popular para esta gestão. Participar do São João de Campina Grande é impactante. Conhecer esta linda festa, que conta com recursos da Lei Rouanet, comprova a capacidade da cultura de contribuir ativamente para o desenvolvimento econômico de uma cidade e um estado”, declarou a ministra.

Juntamente com o governador, ela compareceu ao São João da cidade. A celebração no Parque do Povo, uma das maiores festas populares do país, está atualmente na 41ª edição. Entre as atrações que se apresentaram neste sábado estavam Alceu Valença e Sirano e Sirino.

A ministra também conheceu o 38º Salão do Artesanato Paraibano, onde acompanhou a entrega simbólica dos cheques do Prêmio Paraíba Junina. Lançado neste ano pelo governo estadual, o edital conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Foram contempladas 160 quadrilhas juninas em 75 municípios, que receberam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil cada.

“Conhecer a diversidade do artesanato paraibano mostra o quanto a cultura contribui para o desenvolvimento de todo um estado, em especial de mulheres moradoras de pequenas comunidades do interior, que através da arte podem tirar seu sustento e conquistar sua independência”, destacou Margareth Menezes.

Na ocasião também foi assinada a autorização do lançamento do edital Sala de Arte. A chamada pública da Secretaria de Cultura da Paraíba (Secult-PB), em parceria com a Secretaria de Educação, também resultante da PNAB, visa selecionar propostas de formação em arte e cultura nas escolas da rede estadual. O investimento é de R$ 3 milhões para 250 iniciativas.

Poderão se inscrever arte-educadores, artistas, agentes e trabalhadores da cultura com propostas de oficinas formativas direcionadas para diversos segmentos da arte e da cultura, entre eles, música, teatro, dança e circo, desde que possuam atuação comprovada na área indicada para a oficina.

CEU da Cultura

A série de compromissos da ministra Margareth Menezes incluiu uma visita ao Campo do Leão, no bairro de Monte Santo, onde será construído um dos sete CEUs da Cultura que a Paraíba irá receber.

Além de Campina Grande, também serão atendidos os municípios de Cabedelo, João Pessoa, Bayeux, Sapé, Esperança e Patos.

O governador João Azevêdo enfatizou a relevância do projeto para a população. “Esse campo tem uma história vinculada ao bairro e vamos ter condição de implantar um grande projeto. Vamos aproveitar o espaço para construir um centro cultural, unindo esporte e cultura”.

“Acompanhar a implantação de um das centenas dos CEUs que construiremos pelo país mostra o quanto esta política é necessária, pois disponibilizará equipamentos culturais em regiões até então desassistidas, possibilitando acesso e oportunidades para todos”, comentou o secretário-Executivo Adjunto do MinC, Cassius Rosa.

Os equipamentos multifuncionais de uso cultural e caráter comunitário são erguidos em áreas de maior vulnerabilidade sócio-econômica. Dispõem de espaços para expressão corporal e atividade física, arte e educação, trabalho e renda, entre outras atividades ligadas à cultura.

Estão entre as modalidades do Programa Territórios da Cultura, iniciativa que busca ampliar o acesso à infraestrutura cultural no país.

Os recursos para a implantação são do Governo Federal, provenientes da PNAB, vinculados ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.

Também participaram das atividades o vice-governador, Lucas Ribeiro; a primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins; e os secretários Pedro Santos (Cultura), Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos) e Miguel Ângelo (Turismo e Desenvolvimento Econômico).