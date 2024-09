Em caminhada no Jardim Caçula, Guto Volpi apresenta propostas para bairro

Em mais um dia nas ruas fortalecendo o projeto de reeleição ao Paço Municipal de Ribeirão Pires, o prefeito Guto Volpi (PL) participou na manhã deste domingo (22) caminhada pelo Jardim Caçula, levando propostas e realizações para o bairro, ao lado de seu vice, Rubens Fernandes (Republicanos). Entre os compromissos destacados para a região, o candidato sinalizou a instalação de nova iluminação no campo de futebol local e a construção de mirante, visando incluir o Jardim Caçula na rota turística e impulsionar o crescimento local.

Divulgação

“Sem promessas, com trabalho, entregamos avanças, bons resultados por toda a cidade. Vamos continuar! Confia no 22 que o Jardim Caçula vai ser um dos melhores bairros da nossa cidade e vai crescer ainda mais”, destacou o candidato.

Entre os avanços destacados pelo prefeito Guto Volpi está a reativação da Escola Municipal Kátia Regina, que estava em estado de abandono depois de ser interditada em 2019. Em 2022 a unidade foi reformada e reativada.

O Jardim Caçula recebeu também investimentos em segurança pública, com a instalação de totens de videomonitoramento 24h, pavimentação de vias e também a Praça Esportiva, que contempla basquete 3×3 e futebol society.

Ainda durante a agenda deste domingo (22), Guto Volpi esteve em reunião com moradores do Parque Aliança, Quarta Divisão e Jardim Aprazível para dialogar sobre projetos e apresentar as propostas do plano de governo para os próximos quatro anos de Ribeirão Pires.