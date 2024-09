Em caminhada no Assunção, Flávia Morando planeja boulevard na Av. Robert Kennedy

Em caminhada na tarde desta segunda-feira (16/9) no bairro Assunção, mesmo sob chuva, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, destacou aos moradores e comerciantes a proposta de construir um boulevard ao longo da Avenida Robert Kennedy. O projeto da postulante à sucessão do prefeito Orlando Morando prevê uma importante requalificação do corredor viário, viabilizando um novo espaço de lazer e prática esportiva em grande parte de sua extensão.

O projeto de implantação do boulevard se dará sobre o rio e envolve, principalmente, a inclusão de ciclovia e pista de caminhada, desde a altura do Camp SBC até trecho próximo ao novo Viaduto Robert Kennedy, atualmente em obras, já na região do Planalto. A medida é encampada também com o objetivo de valorização dos bairros que compreendem os eixos contemplados. Acompanhada de postulantes à vereança, Flávia Morando percorreu comércios da via, iniciando a tarde de campanha na Praça Giovani Breda.

“Nos últimos oito anos o prefeito Orlando Morando conseguiu uma transformação na Mobilidade Urbana da cidade, entregando viadutos e viabilizando nos acessos. Essa continuidade é fundamental ao município. Neste projeto específico, será uma modernização similar ao da Avenida Prestes Maia”, comentou Flávia.

Em março deste ano, o prefeito Orlando Morando entregou um novo formato da Avenida Prestes Maia, que depois de meses de intervenção, recebeu 1,5 quilômetro de ciclovia.

DIÁLOGO – A caminhada se estendeu por grande da Avenida, que concentra um dos principais centros comerciais de São Bernardo.

Outras propostas do plano de governo também foram abordadas ao longo do percurso, como a construção de dois novos hospitais (Infantil e Idoso, de Longa Permanência), bem como aumento da vigilância do monitoramento eletrônico na plataforma de Segurança.