Em caminhada e comício pelo Jardim Caçula, Gabriel Roncon reafirma fim da taxa do lixo 

Pela manhã deste domingo (18), os candidatos a prefeito e vice, Gabriel Roncon e Amigão D’Orto fizeram campanha no bairro do Caçula.

Em uma grande mobilização, percorreram algumas ruas do bairro, cumprimentando os moradores, abraçando, tirando fotos e em dois pontos do bairro fizeram discurso para a população, reafirmando o fim da taxa do lixo, o funcionamento das UBS até mais tarde, a melhoria da segurança pública no bairro e do transporte público.

“Juntos vamos priorizar a saúde pública do Caçula, as UBS precisam funcionar até mais tarde, para quem trabalha fora ter oportunidade de usar. Também restabelecer remédios básicos que hoje não tem, atendimentos em consultas e dentista.”, falou Gabriel, que continuou, “vamos tirar a taxa do lixo no primeiro dia de mandato. Aqui no Caçula fui muito bem votado e peço que mantenham a confiança em nós porque vamos priorizar os bairros”