Em Brasília, prefeito de Diadema busca investimentos para indústria com Alckmin

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, está em Brasília para uma série de agendas oficiais. Nesta quinta-feira (14), o chefe do Executivo se reuniu com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Na pauta, a discussão de políticas públicas e investimentos para a indústria de Diadema e do ABCD. O encontro foi realizado na sede do ministério. Também esteve na agenda o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Aroaldo Oliveira.

Nos últimos dias, o Governo Federal anunciou série de investimentos para a cidade de Diadema. No dia 7 de março, o presidente Lula anunciou que três projetos de Diadema foram contemplados com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): a construção do segundo Quarteirão da Educação, no Jardim União; de uma creche na região Central e de um complexo esportivo no Jardim Inamar. Já no dia 12 de março, foi a vez do Ministério da Educação confirmar a implementação de um Instituto Federal no município. “Esse contato direto com o Governo do presidente Lula continua trazendo muitos benefícios para nossa cidade”, afirmou Filippi.

O prefeito, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e está liderando as discussões por medidas que promovam o resgate da indústria municipal e regional, com olhar de futuro e de sustentabilidade, convidou o vice-presidente Alckmin para visitar o Consórcio e debater sobre investimentos com as indústrias automobilísticas da região.