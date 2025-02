Em Brasília, Marcelo Lima realiza assembleia do Consórcio e projeta parcerias federais

Em agenda recheada nesta terça-feira (11) em Brasília, o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Lima, realizou assembleia geral simbólica do colegiado regional e participou de encontro da frente de prefeitos, além de reunião emblemática com o presidente da Câmara, Hugo Motta, ao lado de diversas figuras políticas, tendo como objetivo central o avanço de projetos conjuntos importantes para a região.

O encontro com Hugo Motta, na sala da presidência da Câmara Federal, registrou adesão de grande peso político no mesmo espaço, incluindo a presença de cinco prefeitos da região – além de Marcelo Lima, estiveram Gilvan Júnior (Santo André), Marcelo Oliveira (Mauá), Guto Volpi (Ribeirão Pires) e Akira Auriani (Rio Grande da Serra) -, bem como dos deputados federais Alex Manente, Fernando Marangoni e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, todos com reduto eleitoral no Grande ABC.

“Encontro significativo com o presidente Hugo Motta, baseado no diálogo, no qual tratamos, especialmente incentivos fiscais para o Estado de São Paulo para que a gente possa resgatar a reindustrialização do Grande ABC. Discutimos também a aprovação da PEC 66/2023, que possibilita desafogar a Previdência e também os precatórios de todos os municípios do País, além do apoio na íntegra das demandas do Consórcio Intermunicipal junto ao Orçamento da União”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

Já a participação na abertura do encontro de prefeitos ocorreu nas dependências do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, entre as primeiras agendas do dia. A audiência se deu com o propósito de aproximar o governo federal dos municípios para facilitar o acesso a dados essenciais, discussões sobre destinação de verbas públicas e ferramentas voltadas aos prefeitos, governadores e gestores estaduais e municipais.

“Balanço positivo da reunião, envolvendo a discussão com representantes dos Ministérios, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, debatendo projetos de destaque em diversas áreas para as cidades. Momento especial para inserir o Grande ABC e São Bernardo dentro deste circuito no sentido de viabilizar recursos e parcerias em andamento”, acrescentou o chefe do Executivo municipal.

O encontro dos prefeitos foi coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O Ministério do Planejamento e Orçamento, do governo federal, formulou um manual de transição, em apoio aos municípios, com a participação de diferentes áreas, por meio de oficinas sobre planejamento de médio e longo prazo, conexão a financiamentos externos e avaliação de políticas públicas integradas.

PEREGRINAÇÃO

Essa é a segunda visita de Marcelo Lima a Brasília somente neste mês, já após assumir a presidência da Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, recolocando o protagonismo da cidade nos âmbitos estadual e federal. Na semana passada, o chefe do Executivo municipal realizou uma peregrinação entre Ministérios do governo federal, buscando convênios que possam ser liberados para programas em desenvolvimento na cidade.