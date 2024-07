Em Brasília, Hospital Nardini apresenta projeto de sustentabilidade em congresso internacional

Gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com a Prefeitura de Mauá, o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini conquistou mais um reconhecimento ligado à saúde ambiental, área em que tem se tornado referência nos últimos anos. A convite do Instituto Lixo Zero, a unidade participou da 3ª edição do Congresso Internacional de Lixo Zero, em Brasília, para apresentação de seu bem-sucedido projeto sobre compostagem. O evento, organizado entre 25 e 27 de junho, reuniu especialistas de diversos países e gestores públicos que compartilharam experiências ligadas às práticas de lixo zero e ao reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos, que atualmente sobrecarregam aterros sanitários em todo o País.

Entre 2022 e 2024, a partir de um projeto de compostagem, o Hospital Nardini deixou de encaminhar mais de 18 toneladas de sobras orgânicas ao aterro municipal. Em média, foram 13 toneladas a menos de gás carbônico lançados à atmosfera. A técnica trabalha o reaproveitamento de resíduos orgânicos, como sobras de frutas e verduras, para produção de adubo, jardins e canteiros. Na unidade, o adubo gerado é aproveitado numa horta orgânica e nos jardins internos. Na horta são plantadas, principalmente, alface e ervas medicinais. As verduras são doadas aos colaboradores e as ervas são destinadas ao consumo de chás entre pacientes e funcionários, por meio de parceria com o serviço de Nutrição do hospital. Atualmente a unidade está construindo uma segunda composteira – também na área de estacionamento do hospital – para ampliar a capacidade de compostagem. A construção das composteiras conta com a colaboração da equipe de Manutenção.

A apresentação do projeto no Congresso Internacional de Lixo Zero foi realizada pela analista de meio ambiente da unidade, Eliesse de Oliveira da Silva, também integrante da Comissão de Gerenciamento de Resíduos. “O Hospital Nardini tornou-se case de sucesso em compostagem e hoje fornecemos orientações para hospitais de diversas regiões do País, que estão aprendendo conosco. Ficamos muito felizes com esse protagonismo e com o convite para expormos o nosso projeto. Só nos traz ainda mais estímulo para continuarmos as iniciativas de conservação do meio ambiente, especialmente na área da saúde”, disse.

A diretora-geral do Complexo de Saúde de Mauá (COSAM), Dra. Patrícia Veronesi, exalta a conquista e a importância do engajamento entre os colaboradores. “Esse reconhecimento engrandece ainda mais o nome do Hospital Nardini e da Fundação do ABC, enquanto entidade compromissada com as mais inovadoras e atualizadas boas práticas em sustentabilidade, responsabilidade social e saúde. É mais uma evidência do nível de comprometimento dos nossos colaboradores. Parabéns a todos os envolvidos”.

Além das duas representantes, estiveram presentes no evento em Brasília a gerente administrativa do COSAM, Sabrina Cafolla, e o gerente de Qualidade, Rodrigo Brolo.

O MÉTODO

O método de compostagem criado no Hospital foi desenvolvido pelo professor Germano Guttler, do departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É chamado de Método Lages de Compostagem (MLC), em referência ao nome da cidade catarinense. O pesquisador visitou a unidade em 2022, quando o projeto teve início, e ensinou todo o passo a passo à Comissão de Gerenciamento de Resíduos unidade, hoje responsável pela continuidade das ações. O pesquisador é autor de um dos programas de compostagem urbana mais conhecidos do País e também conduziu uma mesa de debates sobre “Ciclo do alimento humano e compostagem” no mesmo Congresso Internacional de Lixo Zero.

PREMIAÇÕES

A execução do Método Lages de Compostagem rendeu ao Hospital Nardini, em 2022, o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS). Desde 2019 a unidade também mantém o Selo Verde Ecolmeia, na categoria Ouro, concedida pelo programa de certificação socioambiental da OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) Ecolmeia, destinado às organizações que potencializam a valorização humana e a sustentabilidade em suas atividades.

LIXO ZERO

A 3ª edição do Congresso Lixo Zero foi organizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), uma organização da sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos e pioneira na disseminação do conceito no Brasil. Fundado em 2010, representa no País a Zero Waste International Alliance (ZWIA), movimento internacional de organizações que desenvolvem o conceito e princípios Lixo Zero no mundo.