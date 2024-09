Em atividade na Vila Nogueira, Filippi destaca política habitacional

O prefeito de Diadema e candidato à reeleição, Filippi, participou na tarde desta quarta-feira (04) de atividade de campanha na Vila Nogueira. Em um carro de som e na companhia de candidatos a vereadores e lideranças políticas da cidade, Filippi conversou com a população e apresentou as propostas do seu programa de governo. Filippi também destacou as políticas habitacionais do seu governo e de outros governos petistas na cidade.

“Aqui, no Novo Habitat, foi um espaço que nós construímos há vários anos, junto com vocês. É assim que a gente fez política habitacional, a Prefeitura adquiria um espaço, um terreno, a gente colocava infraestrutura e a gente dividia, separava os lotes para as famílias, muitas delas estavam em situação de risco e vieram aqui para poder garantir sua moradia definitiva, cada um com as suas condições, com muito sacrifício, mas a gente tem Diadema construída assim”, afirmou.

A união do poder público com a população tem sido a responsável por muitas transformações na cidade e na vida das famílias. E as políticas habitacionais dos governos do prefeito Filippi e de outros prefeitos do PT, para muito além da construção de imóveis, sempre buscaram garantir a dignidade da população.

Filippi já entregou mais de 5.000 títulos de propriedades por meio do programa Regulariza e investiu mais de R$ 26 milhões no Revitaliza, com obras nos núcleos habitacionais que promoveram reforma de centros comunitários, pavimentação das vias, construção ou revitalização de escadarias e de praças, instalação de parque infantil e bancos, implantação de guarda-corpos e corrimãos, além de serviços em galerias, bocas de lobo e canaletas.

Filippi ressaltou que a casa das famílias é um “solo sagrado”, onde as pessoas têm sua convivência familiar. “E nós, da Prefeitura, vamos trabalhando nos outros espaços, na UBS da Vila Nogueira, nas escolas, nas creches, temos aqui a creche Mário Quintana, a Creche Vila Nogueira (entregue pelo próprio Filippi, em abril de 2022, com 167 vagas), a EMEB Freitas Nobre, vamos cuidando para que esses também sejam espaços para as famílias.”

Participaram da atividade o candidato a vice-prefeito, Pastor Rubens Cavalcanti, os candidatos a vereador Paulo Bezerra (PC do B), Patrícia Marinho (PT), Jeferson Leite (PT), Gilson Menezes (PSB), Sirlei (Rede), Doni (Rede), o presidente da Fundação Florestan Fernandes, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, e o ex-vereador e presidente municipal do PC do B, Láercio Soares.