Em assembleia, MST e MTST reforçam apoio à Bete Siraque 

Bete Siraque e Bruno Daniel participaram neste domingo (22) de assembleias populares realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

As duas siglas, que possuem trajetória de lutas reconhecida mundialmente, reiteraram o apoio à candidata do PT e do seu candidato a vice na disputa pela Prefeitura de Santo André.

Os dois atos tiveram a presença cada vez mais cativa de apoiadores, militantes, candidatos e candidatas da coligação criada para recolocar a esquerda na gestão da cidade e barrar o desmonte promovido nos últimos oito anos.

Após a caminhar pelas ruas e conversar com moradores do entorno da Praça Padre Pedro Lazarin, Bete fez discurso direcionado aos dois importantes movimentos.

“Com essa força, com essa luta, nós pretendemos no dia 6 de outubro virar a página da cidade. Virar a página com uma nova gestão, que cuide das pessoas que mais utilizam o serviço público, na Educação, na Saúde, na Mobilidade, na Segurança e em tantos outros serviços”

Ainda que o foco de sua campanha seja apresentar propostas, a petista lamentou ter revelar à população o estrago causado por quem hoje exerce a função de prefeito.

“Passaram oito anos e a gente sabe muito bem para quem essa gestão governou. O povo foi abandonado. Não construíram uma casa sequer. Nenhuma. Nós vamos garantir moradia digna para quem precisa colocando em prática propostas claras e que atendem as reivindicações dos movimentos populares”.

De acordo com o seu plano de governo, Bete irá realizar um diagnóstico junto aos Núcleos de Bairros a fim de mapear a agricultura familiar para construção coletiva de um Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Há ainda outros quatro tópicos em que a agricultura familiar é contemplada.

Já em relação à moradia, o documento oferece um amplo panorama que passa pelo apoio de programas do governo federal e pela reformulação de projetos municipais hoje sucateados.