Em aposta para o carnaval, MC Livinho lança track “Zero Papo de Amor”

E tem hit novo na área, prontinho para embalar o carnaval! MC Livinho, um dos principais nomes do funk nacional, está de volta com um lançamento que promete ser o hit da temporada. A faixa “Zero Papo de Amor”, ​​chega em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira (27) ouça aqui -. A track promete ser o hit que vai dominar e incendiar as festas e blocos por todo o país.

Disponível em todas as plataformas de áudio pela GR6, “Zero Papo de Amor” , traz uma produção inovadora do renomado DJ Matt D e um sample irresistível do clássico “4 Minutes”, de Madonna, em um feat com os ícones Justin Timberlake e Timbaland.

“Zero Papo de Amor”, é uma celebração da energia contagiante do carnaval brasileiro, combinando a batida inconfundível do funk com a melodia icônica de “4 Minutes”. Mc Livinho explica a escolha do sample: ‘4 Minutes’ é uma música icônica dos anos 2000, uma das mais tocadas, que tem um ritmo muito marcante. Eu quis trazer essa mesma atmosfera dançante para uma realidade bem brasileira, misturando elementos autênticos, como percussão, e uma letra de funk”, explica Livinho sobre a escolha do sample.

DJ Matt D, o mago por trás da produção, complementa: “Criamos um beat digital que se encaixa perfeitamente no sample da faixa original. Nosso objetivo é um só: fazer todo mundo dançar e aproveitar ao máximo o carnaval.”

Com trechos como “Quebra, vai sensualizando / mina audaciosa da boquinha rosa / quero o que cê tem, quero o que cê tem / tic tac com essa bunda, mão no joelhinho / topo no deboche, rebola pro trem”, “Zero Papo de Amor” é forte candidata a embalar o clima de revoada e azaração típico do carnaval brasileiro.