Em ano marcado por grandes eventos esportivos, SP fecha 2024 com o SLS Super Crown World Championship

Acostumada a receber os maiores eventos esportivos do mundo, São Paulo se prepara para encerrar seu calendário de 2024 em grande estilo, com o SLS Super Crown World Championship, a grande final da Street League Skateboarding (SLS), que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro no icônico Ginásio do Ibirapuera.

Com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, a cidade recebe o evento pelo segundo ano consecutivo após o sucesso do Super Crown 2023, que consagrou o bicampeonato de Rayssa Leal e o título inédito de Giovanni Vianna. O SLS trará ao Brasil a elite do skate street mundial e skatistas olímpicos, com Rayssa Leal, Giovanni Vianna, Chloe Covell, Nyjah Huston, entre outros, além de milhares de fãs apaixonados por uma das modalidades mais emocionantes de Paris 2024. “Como Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, estamos muito orgulhosos em receber pelo segundo ano consecutivo alguns dos melhores skatistas do mundo no Ginásio do Ibirapuera. São eventos desta magnitude que valorizam e incentivam a prática esportiva para todos os públicos, despertando o interesse de cada vez mais atletas”, afirma a coronel Helena Reis, Secretária de Esportes do Governo do Estado de São Paulo.

O SLS Super Crown tem sido uma alavanca significativa para o turismo e a economia de São Paulo. Além de atrair visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo, o evento movimenta setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio local. Em 2023, o evento atraiu mais de 15 mil fãs na cidade, fomentando a economia e gerando impactos positivos para a indústria de turismo paulistano. Para edição deste ano, a organização espera um público ainda maior, de 16 mil fãs, que contribuirão ainda mais para a geração de empregos e o desenvolvimento da economia do skate brasileira, uma indústria bilionária e com cada vez mais participação de empresas nacionais.

Esta expectativa é corroborada pela alta procura pelos ingressos – há um mês do evento, 75% já foram vendidos – e pela grande diversidade do público, composto por fãs nacionais e internacionais, influenciadores e celebridades. Com isso, o evento reforça a imagem global de São Paulo como um centro multicultural, vibrante e receptivo, pronto para receber grandes competições esportivas e culturais de todos os tipos.

Além dos fãs que viajam do mundo inteiro para acompanhar as disputas, o evento tem transmissão global e gratuita pela internet, além de ser exibido na televisão em diversos países, como Japão e EUA, que enviam equipes para cobertura. No Brasil, a transmissão oficial pelos canais SporTV atrai milhões de pessoas, e a final feminina foi transmitida ao vivo na TV Globo, conquistando grande audiência.

Uma história de amor e ódio

O skate em São Paulo tem uma história rica e vibrante, que extrapolou sua origem como esporte de rua para se tornar um estilo de vida e fenômeno cultural significativo. Surgindo na década de 1950, na Califórnia, o skate chegou à capital paulista nos anos 1970 e encontrou seu espaço em locais icônicos como o Vale do Anhangabaú, a Praça Roosevelt e o Parque do Ibirapuera, onde os skatistas pioneiros, como os Ibiraboys, transformaram o asfalto em palco para manobras radicais e expressão criativa.

No entanto, a trajetória do skate na cidade também foi marcada pelo preconceito contra os praticantes e até mesmo a proibição do esporte em toda a cidade. Isso aconteceu em 1988, quando o então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, proibiu a prática durante os dias de semana no Parque do Ibirapuera, onde funcionava a sede da prefeitura.

A medida gerou a revolta dos skatistas, que organizaram uma manifestação exigindo a liberação da prática e o fim da marginalização dos praticantes. O prefeito sentiu-se afrontado e publicou decreto ampliando a proibição para toda a cidade, prevendo inclusive a prisão dos skatistas desobedientes. Contudo, a medida não durou muito. Já em 1989, a nova prefeita da cidade Luiza Erundina aboliu o decreto e devolveu aos paulistanos o direito de explorar a sua cidade como bem entenderem.

A comunidade do skate em São Paulo perseverou, utilizando a resistência como forma de afirmação cultural e hoje ocupa um dos espaços mais nobres da cidade, o icônico Ginásio do Ibirapuera, palco de momentos históricos do esporte brasileiro. Fãs de todo o mundo peregrinaram ao ginásio paulistano para assistir ao vivo o bicampeonato de Rayssa Leal e ao título inédito de Giovanni Vianna.

Um centro global do skateboarding, a capital paulista hoje é destaque em tudo o que se refere ao skate. Seja na geração de novos talentos, sediando empresas importantes da economia do skate, preservando e ampliando suas pistas públicas ou recebendo grandes competições, São Paulo é um destino certo para os mais de 80 milhões de praticantes do skate no mundo e para as centenas de milhões de fãs da modalidade.

Das pistas às ruas: SLS mostra ao mundo a força do skate brasileiro

A profissionalização do skate foi fundamental para o reconhecimento internacional do esporte e a consolidação de sua economia. A SLS tem um papel fundamental neste movimento, com o SLS Super Crown World Championship oferecendo a maior premiação da história da SLS, com US$ 1,8 milhão distribuídos ao longo das etapas e de forma igualitária entre os gêneros.

Contudo, a liga faz questão de valorizar as origens e primeiro palco do skate, as ruas. Por isso, a SLS traz ao Brasil pela primeira vez o evento paralelo In Your City, que leva os skatistas profissionais da liga para as ruas das cidades por onde passa, oferecendo a oportunidade de explorar pontos icônicos do skate paulistano e interação com os skatistas locais.

Marcado para acontecer no dia 12 de dezembro, no Vale do Anhangabaú, o In Your City é um espaço democrático, aberto aos fãs e aos skatistas locais, que poderão trocar experiências e andar junto aos seus ídolos, celebrando o skate no seu berço, as ruas.

O SLS Super Crown World Championship é apresentado pela BB Seguros, com patrocínios da Monster Energy Drink, Dios Azul Tequila, Cariuma, Tech Deck, G-Shock, Heineken 0.0, Vivo, BAW e Snickers, apoios de Seven Boys, Copa Airlines, New Era, True Skate, WOLFpak e Rumble Sports, e apoio institucional do Ministério do Esporte do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, e da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. O evento é promovido pela 213 Sports, com realização da AEESB – Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil. Os parceiros de mídia são: SporTV, 100% Skate, 89 FM e JCDecaux.

Para outras notícias da Street League Skateboarding, incluindo atualizações do Championship Tour, informações de transmissão, e muito mais, acesse o site oficial da liga. Siga a SLS no Instagram e Facebook. Conheça também o Instagram da SLS Brasil.