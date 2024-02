Em ano de Olimpíadas, Centro de Excelência de São Bernardo se consolida como referência esportiva no País

O Centro de Excelência é coordenado pela Prefeitura de São Bernardo, em convênio firmado com o governo do Estado de São Paulo. A iniciativa trata da formação de jovens atletas com potencial de medalhas em competições nacionais e internacionais. O investimento no custeio e manutenção do programa se dá no valor de cerca de R$ 5 milhões. Desde junho de 2021, o projeto então denominado Atletas do Futuro foi acolhido pela cidade, quando deixou o Complexo do Ibirapuera – que entrou em processo de concessão -, depois de décadas em andamento na Capital. Na ocasião, 60 atletas migraram para São Bernardo.

“Demos há dois anos um grande passo, com a implantação do Centro de Excelência para continuidade do projeto, viabilizado por meio de parceria com o Estado. Medida de grande importância para o desenvolvimento de jovens promessas do esporte, do Brasil inteiro, não só limitado a São Bernardo ou mesmo São Paulo, atraindo até estrangeiros. Espaço que foi totalmente revitalizado. Em ano de Jogos Olímpicos, uma satisfação ofertarmos essa estrutura incrível, completa”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

A visita do chefe do Executivo municipal à Arena Olimpica ocorreu ao lado do secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon, que destacou a base do equipamento para efetivar de maneira sólida a formação de atletas. “O próprio nome já retrata a qualidade: é um verdadeiro centro de excelência. Tudo o que os atletam precisam tem aqui, incluindo profissionais de apoio, alimentação e equipamentos de ponta, no nível do que é usado nas Olimpíadas. Os atletas possuem no local tratamento de primeiro mundo.”

ESTRUTURA – Entre os benefícios concedidos aos atletas selecionados estão acompanhamento de técnicos de notória especialização na modalidade – como medalhistas olímpicos e campeões mundiais -, além de equipe multidisciplinar composta por psicólogo, fisioterapeuta, médico, assistente social e massoterapeuta. O programa prevê ainda alojamento (suíte) no próprio complexo e materiais esportivos (camisetas de treino e competição, agasalhos, kimono, sapatilha e tênis), bem como alimentação (café da manhã, almoço, lanche e jantar).

CONVÊNIO – O Centro de Excelência Esportiva foi iniciado com objetivo de estimular atividades de alta performance para novas gerações de atletas no Estado. O convênio foi, inclusive, renovado em abril do ano passado, mediante o termo de sequência ao trabalho de atletismo e judô da Arena Olímpica de São Bernardo.

Participante do projeto e medalhista olímpico no judô, Henrique Guimarães, bronze em Atlanta (1996), elogiou a estrutura do equipamento. “O espaço de São Bernardo virou modelo, de fato, referência, para proporcionar um ambiente de formação aos atletas.” Atleta na modalidade dos 110 metros com barreira e um dos nomes que vieram do Ibirapuera, João Vitor considera a estrutura da Arena melhor do que era oferecida em São Paulo. “Aqui é muito bom. Favorece bastante o atleta. Conseguimos ter uma performance melhor, já que mora, treina e se alimenta no mesmo local. Agora, a gente pensa em Olimpíadas, alcançar os índices, Mundial, bater as melhores marcas.”

Advindo do Centro de Excelência, o atleta Samuel Conceição já garantiu vaga para os Jogos Paralímpicos Paris 2024. Em agosto, ele se sagrou campeão nos 400 metros rasos, categoria T20 no Mundial de Atletismo Paralímpico 2023, na França. O resultado já assegurou a ele vaga para disputar a competição que está entre as mais cobiçadas entre os atletas, marcada para agosto.