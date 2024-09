“Em Alto Mar”: Maiara & Maraisa lançam mini documentário

Maiara & Maraisa inovam mais uma vez e levam o sucesso do cruzeiro temático “Maiara & Maraisa Em Alto Mar” em mini documentário. O projeto acompanhou as irmãs durante o primeiro navio próprio no luxuoso MSC Preziosa, que elevou o patamar da experiência dos fãs com a dupla feminina número 1 do Brasil. O documentário está disponível no canal do Youtube da dupla.

A produção, assinada pela Work Show e PromoAção, com direção de Flaney Gonzallez, captura momentos de emoção e descontração entre as artistas e seus admiradores, mostrando o encontro íntimo entre fãs de diversas partes do Brasil e países como Argentina, Chile e Portugal na costa brasileira. O documentário revela os bastidores de uma saga histórica, em que as artistas relembram momentos marcantes e celebram sua consagrada carreira com shows, interações e atividades exclusivas.

“Maiara & Maraisa Em Alto Mar” é mais do que um documentário musical: é uma celebração do poder transformador da música e da dedicação. A aventura a bordo tem nova data marcada de 29 de novembro a 02 de dezembro, dessa vez no grandioso MSC Seaview, com a presença de Leonardo, Hugo & Guilherme, Cesar Menotti & Fabiano, Durval Lelys, Lauana Prado e do projeto Boate Azul (Edson & Hudson e Gian & Giovanni). Mais informações: https://maiaraemaraisaemaltomar.com.br/.