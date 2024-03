Em alta, saiba as vantagens e desvantagens dos carros elétricos

Os carros elétricos vêm ganhando espaço no meio automotivo e um dos motivos é a não emissão de poluentes durante seu funcionamento. Entretanto, o professor de engenharia elétrica da FEI (Fundação Educacional Inaciana), Fabio Delatore, destaca que o processo de fabricação é o mesmo de um carro a combustão, emitindo a mesma quantidade de poluentes nas indústrias durante esse processo. Para a emissão de poluentes de um veículo elétrico ter um saldo menor ao de um equivalente a combustão, considerando o processo de fabricação mais o uso nas ruas, é necessário um ciclo de 100 mil quilômetros rodados.

Em relação aos altos valores, o professor explica: “Normalmente tudo que é novidade e lançamento, acaba se tornando mais caro. Isso não poderia ser diferente no caso dos veículos elétricos”, destaca o professor da FEI. Pelos valores mais altos, há dúvidas na relação custo-benefício dos veículos elétricos, já que eles possuem baterias no lugar do tanque de combustível. Ainda existem postos de recarga que são gratuitos, mas em breve o carregamento deve ser cobrado, assim como já vem acontecendo em outros países onde a mobilidade elétrica está mais avançada. Os valores dessa recarga vão variar de acordo com a velocidade pela qual você teria interesse em ter seu carro recarregado, dessa forma, quanto mais rápida a recarga, mais cara ela será.

Em relação a autonomia dos carros elétricos, elas são equiparáveis aos veículos a combustão da mesma categoria. Sendo assim, um SUV elétrico totalmente carregado terá uma autonomia muito semelhante a um SUV a combustão com o tanque cheio, mas, claro, tudo depende do modo de condução que o motorista tem, podendo haver um aumento de consumo em casos de abuso de velocidade e má conduta.

O professor Delatore enxerga oportunidades na forma de carregamento, como: gerar energia em modo solar e acumular em baterias de segunda vida, dentro do conceito chamado de Second Life. Algumas outras vantagens que os veículos elétricos possuem além da menor emissão de poluentes e oportunidades na forma de carregamento, são: menor valor por quilômetro rodado, já que possui uma manutenção mais barata do que um carro a combustão e uma menor quantidade de peças, fazendo com que o carro seja facilmente modificado com mais opções de configurações nos sistemas de tração.

Na FEI, o professor Delatore é responsável pela coordenação do projeto Fórmula Elétrico, que em 2022 se tornou bicampeão nacional na competição anual da SAE Brasil, e das disciplinas que envolvem projetos de tração elétrica. A FEI possui grande expertise na área, além de carregar na bagagem a construção de 8 carros através do projeto Fórmula Elétrica com as mesmas tecnologias encontradas nos atuais BEV, sigla em inglês para veículos elétricos a bateria.

Embora seja um mercado mais modesto que no continente europeu, em janeiro de 2023 o Brasil bateu recorde de emplacamentos de carros híbridos e elétricos. Foram 4.503 unidades emplacadas no período, segundo levantamento da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), crescimento de 76% em relação a janeiro de 2022. “Estamos presenciando um momento de mais investimentos na infraestrutura para que o uso dos elétricos seja viabilizado. Já temos quase 3 mil postos de recarga nas principais cidades do país e esse número deve aumentar cada ano mais”, finaliza o professor da FEI.

Sobre a FEI

Com mais de oito décadas de tradição, a FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros) se destaca entre as instituições de Ensino Superior no Brasil nas áreas de Administração, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Engenharia. Referência em gestão, inovação e tecnologia, a FEI já formou mais de 60 mil profissionais e tem como propósito proporcionar conhecimento aos seus alunos por todos os meios necessários, visando à construção de uma sociedade desenvolvida, humana, sustentável e justa, por meio do ensino, pesquisa e extensão.

A FEI faz parte da Companhia de Jesus e oferece cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Engenharias – habilitações em Engenharia Civil; Engenharia de Automação e Controle; Engenharia de Materiais; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica e Engenharia Mecânica com ênfase Automobilística; Engenharia Química e a primeira graduação em Engenharia de Robôs do País, sendo o maior polo educacional de robótica inteligente da América Latina.

Acompanhando as megatendências mundiais para o futuro, a FEI participou da formulação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia e Administração, propondo ao Ministério da Educação conceitos de interdisciplinaridade e empreendedorismo, que fazem com que os alunos tenham uma formação mais ampla e alinhada com as transformações tecnológicas.