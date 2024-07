Em alta, mercado de hamburguerias não para de crescer e atrair mais empreendedores

O Sebrae-SP Notícias de hoje (15 de julho) fala sobre hamburguerias, um mercado em franca expansão. O número de estabelecimentos cresceu10,4%, na média anual, de 2015 a 2023. Atualmente existem cerca de 3 mil em todo o País e em 2028 deverão ser mais de 3,4 mil, segundo estudo da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor.

A edição de hoje mostra a história da hamburgueria The Flavors, que surgiu no Capão Redondo, na cidade de São Paulo, durante a pandemia, vem ganhando espaço e abriu uma nova unidade no bairro do Itaim Bibi.

O consultor do Sebrae-SP Alexandre Xavier Rodrigues é gestor do projeto de hamburguerias na zona sul da capital paulista, participa do Sebrae-SP Notícias, comenta sobre esse segmento e traz orientações para quem quer investir no ramo.

O programa destaca também a Feira do Empreendedor deste ano. Empresas interessadas em expor seus produtos e serviços no evento podem procurar o Sebrae-SP para garantir seu espaço. A Feira será realizada entre os dias 11 e 14 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

A edição de 2023 teve mais de 1,3 mil expositores, recebeu mais de 116 mil visitantes fazendo os negócios gerados superarem R$ 400 milhões.

Na agenda do Sebrae Móvel da semana estão quatro localidades: na capital paulista, o veículo estará no bairro da Pompéia, dia 17. No sábado, dia 20, o atendimento será feito no município de Palmital e em São Vicente, na Baixada Santista.

No domingo, dia 21, o Sebrae Móvel vai estar em Itapeva, no sudoeste paulista. O atendimento é gratuito.