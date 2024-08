Em agosto, podcast da ACISA entrevista empresários dos setores contábil e educação

Santo André Empreende, série de podcast da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – traz no mês de agosto nova rodada de entrevistas com dois grandes empresários com fortes laços com a cidade andreense e que contribuem de forma incisiva para o desenvolvimento regional.

Na quinta-feira (8), o entrevistado será Humberto Sérgio Batella, empresário, contador e membro do Conselho Superior da ACISA. No dia 29, o espaço de entrevistas será com Fernando Buissa de Barros Gomes, formado em Direito, mantenedor do Colégio Pentágono e atual superintendente do Instituto de Previdência de Santo André.

Com a mediação de Evenson Robles Dotto, os dois programas serão transmitidos às 17h pelo canal do YouTube.com/ACISASA e, durante as entrevistas, o internauta poderá conhecer um pouco mais sobre a trajetória profissional de cada um e os desafios e obstáculos enfrentados por eles como empreendedores.