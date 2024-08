Em agendas com idosos, Flávia Morando propõe criação do Cartão Academia 60+

A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, declarou nesta quinta-feira (29/8) plano, caso eleita, de criação do Programa Cartão Academia 60+. Em agenda com idosos, a postulante à sucessão do prefeito Orlando Morando expôs a proposta como forma de incentivar a prática esportiva para este público. A medida possibilita ao beneficiado acesso gratuito a academias e clubes credenciados na cidade.

A proposta consta no plano de governo da prefeiturável, indicada pelo atual chefe do Executivo para dar continuidade aos avanços alcançados em São Bernardo nos últimos oito anos. O plano inicial trata de parceria entre as secretarias de saúde e esportes, mediante amplo mapeamento da população idosa da cidade. Essa ação vai permitir o encaminhamento, fundamentado por pedidos médicos, de moradores que são atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para ‘tratamento’ nas academias cadastradas.

São Bernardo tem hoje quase 140 mil moradores com idade acima de 60 anos. Os dados são do Censo Demográfico, com base em informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Partindo do princípio que esporte é saúde, temos a oportunidade de afastar cada vez mais o nosso público da terceira idade dos remédios, por meio de estímulo à prática esportiva. O plano proporciona mais atividade física, saúde e qualidade de vida aos idosos, oferecendo natação, hidroginástica, musculação, pilates, alongamento, treinamento funcional, entre outros, aos beneficiários do cartão, além de impulsionar o movimento das academias. Bom para os moradores e para a cidade”, sustentou Flávia Morando.

A medida cumpre recomendação da ONU (Organização das Nações Unidas) em sua política voltada à população idosa, reforçando a ação para uma vida saudável. Essa proposta tem como objetivo, além de prevenir doenças e fortalecer a massa muscular, auxiliar na saúde mental. A prática em grupo visa também ampliar os vínculos sociais. A frequência será monitorada para que o benefício continue a ser recebido, com percentual de ao menos 75% de assiduidade.

Atualmente, esse público é atendido pelos programas De Bem com a Vida, que insere práticas corporais e de lazer no cotidiano das UBSs, e Campeões da Vida, voltado ao desenvolvimento físico e cognitivo, por meio de atividades esportivas, entre elas atletismo, tênis de mesa, vôlei adaptado e malha.

ADICIONAIS – O plano de governo da candidata do União Brasil prevê ainda outros itens que contemplam o público da melhor idade. Entre as principais medidas estão a implantação de um complexo esportivo próprio. De acordo com a proposta, o novo espaço vai atender os atletas do Campeões da Vida, direcionado a pessoas com mais de 50 anos, bem como moradores dentro desta faixa etária.

Além do projeto de dobrar o número de Arenas Parque de Esportes – das 25 atuais para 50 em quatro anos -, Flávia pretende também ampliar a quantidade de centros aquáticos em São Bernardo, visando aumentar a oferta de vagas aos cursos de natação e hidroginástica.