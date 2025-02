Em agenda em São Bernardo, Sabesp garante normalização no abastecimento de água

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo fornecimento de água, assegurou a normalização do abastecimento de água em São Bernardo, a partir desta sexta-feira (21/2), mediante intervenções na rede. Em agenda realizada na cidade, representantes da concessionária reafirmaram a regularização do sistema, que afetou diversos bairros da cidade nos últimos dias. Apesar da instabilidade, nenhum serviço público foi prejudicado no período.

A coletiva de imprensa, concretizada no gabinete do prefeito Marcelo Lima, foi acompanhada pelos secretários André Marzolla (Obras e Projetos) e Ruth Ramos (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal), além dos representantes da Sabesp, na figura do gerente do Departamento Operacional da Sabesp, Abiatar Oliveira, que alegou manutenção pontual e corretiva, agora completamente finalizada, solucionando a situação.

“Trabalhamos em conjunto com a Sabesp e tivemos uma parceria muito grande neste momento de desabastecimento. A Sabesp nos garantiu que, na manhã desta sexta-feira, o abastecimento de água estaria normalizado na cidade. Instauramos comitê de crise, encaminhamos caminhão-pipa a equipamentos públicos para socorro e criamos canal direto com os moradores. Deixar claro: entre Sabesp e população de São Bernardo, sempre vou ficar ao lado da população de São Bernardo, doa a quem doer”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

Representante da Sabesp, Abiatar frisou que, hoje, a cidade “está com 100% de seu abastecimento regularizado, com qualidade e quantidade disponível para a população”. “Foi uma ocorrência de complexidade elevada, não era manutenção simples. Realmente demandamos um tempo focado na questão. Equalizar a situação, passando por período em que consumo é mais alto, leva um tempo maior. Mas podemos dizer que o comitê, aqui criado, foi oportuno e seguiremos também o monitoramento.”

Após o posicionamento da Sabesp sobre o ajuste no abastecimento, a Prefeitura de São Bernardo criou um canal de comunicação, via telefone: 2630-4420, além das redes sociais, para receber eventuais reclamações, em caso de novos episódios de falta de água.

AÇÕES EFETIVAS – A gestão municipal agiu desde o início da instabilidade no abastecimento por parte da Sabesp. O Centro Municipal de Emergências Climáticas de São Bernardo formalizou ofício à empresa, ainda na semana passada, solicitando esclarecimentos da concessionária em relação ao problema. No documento, o órgão elencou mais de 20 denúncias de falta d’água persistente desde o começo de fevereiro. Situação impactou praticamente todas as regiões de São Bernardo.

O governo instituiu um comitê de crise hídrica intersecretarial para enfrentar a situação. Apesar do comunicado da Sabesp, a comissão seguirá formada para acompanhamento do caso. O grupo, publicado oficialmente nesta sexta-feira no Diário Oficial, poderá a qualquer tempo requisitar informações à concessionária, além promover atos de fiscalização da prestação de serviços e realizar representações.

A comitê especial é composto, além do chefe do Executivo municipal, ainda pelos servidores Ivan Silva (Governo), Juliane Nakamura (Chefia de Gabinete), Fábio Prado (Coordenação Governamental), Eloá Flores (Coordenação Governamental), André Marzolla (Projetos e Obras), Ruth Cristina Ramos (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal), Lucas Pereira (Comunicação) e Rayo Miranda (Comunicação).

CAMINHÃO-PIPA – A gestão municipal adotou outras medidas administrativas concretas para atenuar o impacto deste cenário, como o envio de caminhão-pipa para suprir demanda em EMEBs, por exemplo. O prefeito Marcelo Lima chegou a acompanhar in loco, na noite de quarta-feira (19/2) o abastecimento da EMEB Arlindo Miguel Teixeira, no Alvarenga, uma das maiores unidades de ensino da rede, evitando, assim, que a situação pudesse atingir as aulas dos alunos no dia seguinte. Ao todo, foram mais de 40 caminhões-pipa da Prefeitura no período.

RESSARCIMENTO – Durante o ato, o chefe do Executivo municipal sinalizou que as equipes técnicas da Prefeitura de São Bernardo farão levantamento de gastos do município para solicitar ressarcimento da Sabesp, uma vez que a prestação do serviço cabe à concessionária. “Vamos discutir o ressarcimento de tudo que a Prefeitura colocou na prática para socorrer e ajudar na emergência. E os recursos municipais, de forma alguma, vai ser utilizado para abastecimento de água ou reparo por falta de água na cidade. Portanto, tudo que foi gasto do dinheiro do povo de São Bernardo será recompensado pela Sabesp.”