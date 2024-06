Em ação ostensiva no Jardim Santa Rosa, GCM de Ribeirão Pires prende 14 suspeitos de tráfico de drogas

Em atuação ostensiva na GCM de Ribeirão Pires, nos últimos quatro meses no Jardim Santa Rosa, a Guarda efetuou a prisão de 14 suspeitos de tráfico de drogas no bairro e também atuou para realizar a prisão de suspeitos de pequenos furtos e outras atividades na região.

Com ação da GCM, o Jardim Santa Rosa se encontra há 50 dias sem qualquer movimentação criminosa de tráfico de drogas e de roubos. A Operação Ribeirão Pires Mais Segura restabeleceu a ordem e a dignidades dos moradores do bairro, que pediam por mais ações da guarda pela região.

“Atuamos desde janeiro no Jardim Santa Rosa, sempre de forma ostensiva e com o objetivo de desmantelar ação de tráfico de drogas no local. Desde o início do ano até o mês de abril, a Guarda conseguiu realizar a prisão de 14 suspeitos de tráfico no bairro. Além disso, ainda conseguimos prender suspeitos que furtavam os moradores do Jardim Santa Rosa”, declarou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil da Estância, Sandro Torres.

Para a ação específica no Jardim Santa Rosa, a GCM de Ribeirão Pires destacou agentes da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), do Canil e também de guardas que atuam no policiamento padrão no município. Agora, para manter o bairro seguro, a Guarda realizará rondas preventivas.

As ações da GCM focaram em um campo aberto que fica no bairro e que reunia os suspeitos de tráfico de drogas e também de usuários, assim como um escadão que passa próximo a diversas casas e que recebia os usuários de entorpecentes, que por muitas vezes tentavam invadir das residências dos moradores para praticar pequenos furtos.

Ribeirão Pires Mais Segura – A GCM de Ribeirão Pires tem realizado operações toda semana, em diferentes pontos da cidade, a fim de impedir ação criminosa na Estância.

Os locais e horários destas ações são decididos momentos antes de cada incursão, com o objetivo de manter o “fator surpresa” e evitar que a criminalidade possa atuar nos bairros atendidos pela operação.