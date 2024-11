Em ação inédita, Vivo leva simulador oficial da E-stock para loja do Shopping Morumbi

Neste final de semana, Vivo fará uma ação em conjunto com a E-Stock, campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series, para reunir os apaixonados por simuladores automobilísticos. Entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro (final de semana da Black Friday), quem passar pela loja da Vivo no shopping Morumbi poderá testar como é pilotar um simulador oficial da E-Stock com a internet mais rápida do Brasil, para aumentar a adrenalina e aguardar a grande final do campeonato virtual, que acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, junto com a grande final da Stock Car 2024.

Na ação, além de vivenciar a potência e velocidade de Vivo Fibra Gamer, os participantes poderão testar suas habilidades nas corridas virtuais e até ganhar ingressos para estarem em Interlagos na final da principal categoria do automobilismo no país. Mas, quem for cliente Vivo, em breve poderá resgatar ingressos para os dois eventos no app Vivo, por meio do Vivo Valoriza, plataforma de relacionamento da marca. Ingressos são limitados.