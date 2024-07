Em 5 meses, roubos e furtos de celulares caem em todas as regiões da cidade de São Paulo

Os roubos e furtos de celulares diminuíram na cidade de São Paulo nos cinco primeiros meses deste ano. Todas as Delegacias Seccionais tiveram quedas significativas nesse tipo de crime. Só no centro da capital paulista, foram 8,3 mil registros a menos que na comparação com janeiro a maio de 2023.

O resultado é fruto do trabalho realizado pelas polícias paulistas, como o patrulhamento preventivo e ostensivo da Polícia Militar, somado às operações da Polícia Civil, atuando no combate a receptadores que acabavam movimentando o comércio ilegal de aparelhos.

“Esse é o resultado do combate aos criminosos que atuavam, principalmente na região central. Identificamos e prendemos receptadores, aumentamos o policiamento ostensivo e com operações permanentes passamos a inibir a prática desses crimes”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. “E avançamos para todas as regiões da cidade de São Paulo. A queda nos índices criminais é o indicador de que estamos no caminho certo, por meio de estratégia e inteligência policial.”

Neste ano, 801 estabelecimentos foram fiscalizados e mais de 3,1 mil aparelhos irregulares ou sem nota fiscal foram apreendidos. Ao todo, 271 criminosos foram presos.

“É importante destacar o constante monitoramento realizado pelas polícias, que podem identificar rapidamente alterações nas ações de criminosos e realocar o efetivo policial. Com isso, são realizadas operações específicas que, nos meses seguintes, garantem a queda e a melhoria gradual da segurança”, disse o coordenador de Análise e Planejamento Criminal (CAP), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), major Rodrigo Vilardi. “Do centro aos bairros, a segurança está voltando para a população”, acrescentou.

Roubos e furtos de celulares na capital paulista

A 1ª Delegacia Seccional, que atende a área central da capital paulista, reduziu os roubos e furtos de celulares em 37% neste ano. De janeiro a maio, foram 14,3 mil registros — no mesmo período de 2023, houve 22,6 mil boletins de ocorrências.

Na zona sul de São Paulo o recuo nos delitos foi de 21% no período. Conforme a Polícia Civil, foram 7,2 mil delitos no ano passado. De janeiro a maio de 2024, houve 5,7 roubos ou furtos de celulares.

Outra região que teve uma queda significativa nesses crimes foi a zona oeste, na área da 3ª Delegacia Seccional. Até maio, foram subtraídos 12,2 mil aparelhos, uma redução de 16%, na comparação com janeiro a maio de 2023, quando foram praticados 14,6 mil delitos.

Os registros de roubos e furtos de celulares na área da 6ª Delegacia Seccional, que abrange a região de Santo Amaro, reduziram 26% de janeiro a maio. A queda foi de 10,1 mil boletins para 7,4 mil neste ano, ou seja, 2,7 mil crimes a menos.

Os bairros da zona norte de São Paulo, na área da 4ª Seccional, apresentaram uma diminuição de 10% nos registros de roubos e furtos de celulares, chegando, neste ano, a 6,3 mil ocorrências.

A zona leste da capital teve uma queda de 24% nesses crimes. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram 3,4 mil delitos, contra 4,4 mil em igual período de 2023 na área da 5ª Seccional.

Nas regiões de Itaquera (-12%) e São Mateus (-25%), área das 7ª e 8ª Seccionais, também houve recuo na subtração de celulares. Em Itaquera, foram 5,4 mil ocorrências neste ano e, em São Mateus, 3,6 mil crimes, consolidando a redução nesse tipo de delito.