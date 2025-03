Em 26 meses, Governo de SP investe R$ 2 bilhões em obras de escolas e creches

Entre janeiro de 2023 e fevereiro deste ano, o Governo do Estado de São Paulo concluiu um total de 3.965 obras em escolas e creches, representando um aumento significativo de 121% em relação ao período da última gestão completa, que abrangeu os anos de 2019 a 2022. Para apoiar essas iniciativas, foram alocados cerca de R$ 2 bilhões à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), com recursos provenientes da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e parcerias estabelecidas com prefeituras municipais.

Essas intervenções beneficiaram mais de 1,6 milhão de alunos, abrangendo 2.648 instituições educacionais no estado. As obras incluem reformas em quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além da revitalização das fachadas e telhados das unidades. Também foram realizadas adequações para acessibilidade e climatização das escolas.

Fabricio Moura Moreira, presidente da FDE, destacou a importância dessas melhorias: “É essencial restaurar as boas condições das nossas escolas para oferecer um atendimento mais eficiente aos estudantes. Mais de R$ 1,2 bilhão foi investido exclusivamente nessas obras, beneficiando 517 municípios e mais de 2.600 unidades escolares em todo o estado de São Paulo.”

No ano de 2024, os investimentos em infraestrutura destinados à revitalização da rede escolar superaram R$ 1 bilhão. Além disso, as 2.215 obras concluídas no último ano representam mais que o dobro das realizações obtidas em 2023.

Programa Creche Escola

No decorrer dos últimos 26 meses, o Estado também entregou 58 novas unidades por meio do Programa Creche Escola. Este programa envolveu investimentos totais de R$ 133,7 milhões através de convênios firmados com as prefeituras das cidades paulistas. Nesse modelo colaborativo, a Secretaria da Educação é responsável por repassar os recursos financeiros e monitorar o progresso das construções e aquisição de mobiliário, enquanto as prefeituras são encarregadas da apresentação dos terrenos, condução dos processos licitatórios e execução dos serviços necessários.