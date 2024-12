Em 2024, SP triplica repasses a entidades filantrópicas e atenção básica

Por meio da Tabela SUS Paulista, que passou a vigorar em janeiro de 2024, além do IGM SUS Paulista, o governo de São Paulo destinou R$ 4 bilhões para entidades filantrópicas conveniadas ao SUS e para o fortalecimento da atenção básica dos municípios.

A Tabela SUS Paulista remunerou quantia histórica de mais de R$ 3,4 bilhões, o triplo do valor repassado em 2022, que era de R$ 1,2 bilhão por ano às Santas Casas e instituições filantrópicas. Já o IGM SUS Paulista destinou cerca de R$ 700 milhões em investimentos na qualidade da saúde pública dos municípios, o que representa aumento de 159% em relação aos repasses de 2022.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), esses recursos têm gerado resultados significativos na redução de filas de espera, na ampliação de serviços de saúde, no aumento da disponibilidade de leitos e no cumprimento de metas essenciais, como cobertura vacinal, redução da mortalidade infantil, controle de doenças crônicas e arboviroses, além de diminuir a necessidade de deslocamentos para centros urbanos maiores.

Com a Tabela SUS Paulista, o Estado registrou a expansão das internações nas instituições filantrópicas, o que equivale à disponibilidade de outros 3.207 leitos SUS.

“A Tabela SUS Paulista desempenha papel importante na sustentabilidade financeira dos hospitais filantrópicos, dando fôlego para uma melhor gestão, com garantia de um reembolso justo na cobertura dos custos das entidades. A Tabela também contribui para um planejamento mais eficaz das atividades e dos investimentos, o que reflete diretamente na melhoria da qualidade dos serviços prestados, beneficiando diretamente os pacientes, com um atendimento mais equitativo e acessível”, ressalta a o diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), Edson Rogatti.

A Tabela SUS Paulista ampliou de 130 para 786 instituições beneficiadas em todas as regiões de São Paulo e complementa os valores pagos pelo Ministério da Saúde (MS) por procedimentos hospitalares e exames. Os repasses remuneram até cinco vezes mais do que o valor repassado pela tabela nacional, que está em defasagem há duas décadas.