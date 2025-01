Em 2024, pipas deixam mais de 1,2 milhão de pessoas sem luz em SP

De janeiro a dezembro de 2024, a Enel Distribuidora São Paulo registrou 3.738 casos de falha na rede elétrica em função do contato com pipar na região Metropolitana de São Paulo, um aumento de 21,6% em relação ao mesmo período de 2023. A quantidade de clientes impactados em 2024 é de 1.288.215, contra 1.235.164 em 2023, alta de 4,2% de um período para o outro. Confira abaixo os municípios com maior número de ocorrências no período e o número de clientes impactados:

Reprodução

Além dos números, a distribuidora alerta: empinar pipas perto da rede elétrica pode causar acidentes graves e até fatais, além de interrupções no fornecimento de energia que impactam milhares de pessoas. Isso porque linhas enroscadas nos cabos podem causar descargas elétricas, curtos-circuitos, desgaste nos fios e até rompimentos, colocando em risco quem está empinando a pipa e podendo causar desligamentos. Episódios assim afetam a distribuição de energia para consumidores, incluindo serviços essenciais.

Para garantir que a brincadeira ocorra de forma saudável e com segurança, a Enel Distribuição São Paulo separou algumas dicas importantes para quem gosta dessa prática de empinar pipa:

Na hora de sair para empinar pipa, prefira sempre espaços abertos e afastados de fiações, como parques e campos de futebol ;

e afastados de fiações, como e ; Caso a pipa enrosque nos fios, postes ou equipamentos da rede, não tente resgatar o brinquedo , arremessar objetos para derrubá-lo, tampouco utilizar artefatos para içá-lo. Somente técnicos da distribuidora , treinados podem interagir com os cabos, pois exige o uso de equipamentos de segurança e técnicas específicas;

, arremessar objetos para derrubá-lo, tampouco utilizar artefatos para içá-lo. Somente , treinados podem interagir com os cabos, pois exige o uso de equipamentos de segurança e técnicas específicas; Materiais metálicos , como o alumínio , não devem ser usados na fabricação da pipa, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque elétrico , com risco de morte;

, como o , não devem ser usados na fabricação da pipa, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de , com risco de morte; O mesmo vale para as rabiolas . Evite a utilização de material laminado, que agarram nos fios elétricos, desligando o sistema e provocando descargas , muitas vezes fatais. O uso de cerol (pó de vidro com cola), além de ser considerado crime, oferece mais um risco: corta os fios de alumínio ou de cobre, o que potencializa choques elétricos ;

. Evite a utilização de material laminado, que agarram nos fios elétricos, desligando o sistema e provocando , muitas vezes fatais. O uso de (pó de vidro com cola), além de ser considerado crime, oferece mais um risco: de alumínio ou de cobre, o que potencializa ; O uso da chamada linha chilena , que possui poder de corte quatro vezes maior que o cerol, agrava a situação. O risco de acidentes fatais é alto para pedestres e motociclistas e os danos à rede elétrica também são maiores;

, que possui poder de corte que o cerol, agrava a situação. O risco de é alto para e e os danos à rede elétrica também são maiores; Crianças devem estar acompanhadas de um adulto responsável no momento da brincadeira.

devem estar acompanhadas de um no momento da brincadeira. Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica , o local deve ser isolado para que não haja a aproximação de outras pessoas;

, o local deve ser para que não haja a aproximação de outras pessoas; Se alguém ou algum objeto estiver em contato com fios, não se aproxime até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desligada;

até que um assegure que a energia foi desligada; Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Enel Distribuição São Paulo, pelo 0800 7272 196.

Soltar pipa é divertido, mas a segurança deve sempre vir em primeiro lugar.