Em 2023, São Paulo atraiu 4,8 milhões de viagens

O estado de São Paulo atraiu 4,8 milhões de viagens domésticas em 2023. O número é 90% maior do que o registrado em 2021, ano da última pesquisa, quando 2,5 milhões turistas escolheram destinos paulistas. Os dados são do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério do Turismo.

A média de gasto desses visitantes foi de R$ 1.500 por pernoite, contribuindo com cerca de R$ 7,2 bilhões para a economia estadual, fortalecendo o setor e promovendo a geração de emprego e renda. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destaca que a atividade turística está em plena ascensão no país.

“Esses números só confirmam a potência do turismo brasileiro! Estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando com o Programa Conheça o Brasil, ampliando a conectividade aérea, facilitando o acesso a crédito para a compra de passagens e pacotes turísticos e estimulando o turismo cívico. Tudo isso para incentivar que o brasileiro visite o seu país”, enfatiza Sabino.

A maioria (48%) declarou ter viajado para municípios de São Paulo a lazer. Visitas a familiares ou eventos reunindo amigos atraíram 32,7% dos viajantes, enquanto 12,1% foram motivados por tratamento de saúde ou consultas médicas. Outros motivos representaram 7,2% das viagens no estado no ano passado.

DADOS REGIONAIS

O Sudeste concentrou a maioria das viagens, com 8,8 milhões, seguido pelo Nordeste, com 5,1 milhões de deslocamentos. Para os destinos do Sul foram 3,5 milhões; para o Centro-Oeste, 1,5 milhões; e para o Norte, 1,3 milhões de viagens em 2023.

DADOS NACIONAIS

O levantamento aponta a realização de 21,1 milhões de viagens pelos brasileiros em 2023, número 71,5% maior do que o observado em 2021 (12,3 milhões). A grande maioria (97%) escolheu destinos nacionais, injetando R$ 21 bilhões na economia do Brasil.

A maior parte das viagens foi motivada por questões pessoais (85,7%), sendo o lazer a principal razão (38,7%), seguido por visitas a familiares ou eventos reunindo amigos (33,1%). Entre os que viajaram por motivos profissionais (14,3%), a maioria – 82,4% – se deslocou a negócios ou a trabalho. Para 11,6%, o objetivo foi participar de eventos ou cursos de desenvolvimento profissional.

Entre os que buscaram lazer em 2023, quase metade (46,2%) preferiu destinos de sol e praia, enquanto 22% procuraram natureza, ecoturismo ou aventura. O segmento de cultura e gastronomia surpreendeu, registrando a preferência de 21,5% dos viajantes, um aumento em relação a 2021, quando foi a escolha de 16% dos turistas.

A PESQUISA

O módulo de Turismo da PNAD Contínua tem como objetivo quantificar os fluxos de viagens nacionais. Os dados abrangem o percentual de domicílios com ocorrência de deslocamentos por seus moradores, o número de viagens realizadas pelos residentes e suas características, como motivação, destinos, meios de transporte e despesas médias. Há informações relativas ao Brasil como um todo, grandes regiões e unidades da Federação.