Em 2023, mais de 79 mil caminhoneiros foram atendidos nas áreas de descanso das rodovias concedidas

O papel crucial desempenhado pelos caminhoneiros no transporte de mercadorias produzidas e consumidas no país é reconhecido pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que busca garantir que esses trabalhadores possam exercer suas atividades de maneira segura e tranquila. As áreas de descanso nas rodovias concedidas foram estrategicamente equipadas para fornecer serviços de qualidade, incluindo espaços para alimentação, banheiros, salas de descanso, e instalações de saúde. Mais de 79 mil caminhoneiros foram atendidos nas oito áreas de descanso em funcionamento nas rodovias paulistas em 2023. Esses locais oferecem gratuitamente serviços como odontológico, enfermagem, podologia, corte de cabelo, massagem, área de banho com vestiário masculino e feminino, salas de descanso com TV e acesso à internet Wi-Fi.

“Os caminhoneiros desempenham um papel de grande relevância na economia do País, merecendo, portanto, atenção e infraestrutura adequada para exercer suas atividades”, enfatiza Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Confira a localização das áreas de descanso:

Concessionária Rodovia Sentido

Autoban SP-348 Sul

EcoNoroeste SP-310 Sul

EcoNoroeste SP-310 Sul

Renovias SP-340 Sul

ViaOeste SP-280 Leste

Ecovias SP-150 Sul

Viapaulista SP-255 Sul

Viapaulista SP-255 Norte

Além das áreas de descanso já mencionadas, estão previstas a implantação de outras em diversas rodovias. As áreas de descanso nas rodovias administradas pela concessionária EIXO-SP, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2024, estarão localizadas nos seguintes pontos:

SP-294 – km 439, próximo a Garça;

SP-294 – km 543, próximo a Iacri;

SP-294 – km 609, próximo a Flórida Paulista;

SP-284 – km 544, próximo a Martinópolis.

Outras áreas de descanso na EIXO, com início programado para o primeiro semestre de 2024 e término previsto para o segundo semestre, serão estabelecidas nos seguintes pontos:

SP-225 – km 140, próximo a Brotas;

SP-225 – km 225, próximo a Itapuí.

Também estão planejadas áreas de descanso nas rodovias administradas pela concessionária EcoNoroeste, com início previsto para o segundo semestre de 2024, nas seguintes rodovias: