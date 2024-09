Em 20 meses, Governo de SP entregou 95 obras e investiu R$ 101,7 milhões em escolas estaduais do ABC

Balanço da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aponta que o Governo do Estado investiu R$ 1,2 bilhão para executar e concluir 1.760 obras em escolas e creches públicasentre janeiro de 2023 e agosto de 2024, nos 20 meses de gestão. O número significa que quase três obras foram entregues diariamente no período. Nos primeiros oito meses deste ano, já foram entregues 880 revitalizações em unidades de ensino da rede de ensino paulista, igualando, assim, o total de intervenções entregues em todo o ano de 2023. Em 2024 o investimento já é superior a R$ 470 milhões.

Cerca de 905 mil alunos de 408 cidades paulistas foram beneficiados pelas obras já finalizadas na gestão. Foram entregues 50 creches municipais, reconstrução de prédio escolar, reformas completas das unidades de ensino da rede, melhorias em quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, revitalização de fachadas, intervenções em telhados e adequações para acessibilidade, laboratórios profissionalizantes e climatização.

No ABC, foram entregues 95 obras, com investimento total de R$ 101,7 milhões, entre janeiro de 2023 e agosto de 2024.

O presidente da FDE, Fabrício Moura Moreira, comenta sobre a marca de obras entregues. “Esse mês de agosto de 2024, teve um marco muito importante para a FDE. A equipe da FDE está muito contente, muito alegre em anunciar que nós conseguimos entregar 880 obras de infraestrutura na rede estadual de ensino. Essa marca é bem importante para a gente porque foi o mesmo número de entregas que nós fizemos ao longo dos 12 meses de 2023, e que já foi um recorde. Obras de infraestrutura são uma prioridade da FDE e a gente quer seguir entregando essas obras, seguir revitalizando as unidades escolares”, afirma.

Na Educação, as obras são contratadas e executadas de duas formas: ou via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou realizadas por meio de acordos com prefeituras municipais.

Resultados

O ano de 2023 registrou o maior número de obras concluídas e investimentos na comparação com os quatro anos anteriores. Foram 880 revitalizações com aporte de R$ 746,4 milhões. Em 2022 foram concluídas reformas em 568 unidades escolares, com custo total de R$ 453,5 milhões. Em 2021, 355 revitalizações, com aporte de R$ 241,4 milhões. Já no ano de 2020, as obras de 605 escolas totalizaram R$ 252,8 milhões, enquanto no ano anterior estudantes de 280 escolas foram beneficiados com reformas no valor de R$ 156,5 milhões. Na comparação com o ano de 2022, houve aumento de 54,9% no total de entregas e de cerca de 64,5% no aporte financeiro.

Programa Creche Escola

Entre as obras entregues entre janeiro de 2023 e agosto de 2024, estão 50 novas unidades do Programa Creche Escola. As creches entregues aos municípios nos primeiros 20 meses de gestão totalizaram um investimento de R$ 110,7 milhões e com elas foram criadas 6.510 vagas.