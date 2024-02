Em 17/02/1922, acontecia a última noite da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de SP

Em 1922, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no famoso Teatro Municipal de São Paulo, intelectuais e artistas ligados a elite cafeicultora paulista se reuniram para apresentar uma arte que tinha como objetivo romper com os padrões artísticos vigentes até então – o evento ficou conhecido como “Semana de Arte Moderna“.

Em 17/02/1922, O Maestro Heytor Villa Lobos subiu ao palco do Teatro para mais uma de suas apresentações na Semana de Arte Moderna.

Neste espetáculo, que acontecerrá em 17/02/2024, às 21h no Teatro Unicid em SP, são abordados os apupos e vaias que foram direcionadas à apresentação das “algo estranhas” canções compostas pelo maestro Heytor Villa Lobos e apresentadas em uma das três noites daquela grande e revolucionária Mostra Cultural.

VIVA A VAIA é um espetáculo teatral que reverencia e traz ao palco do teatro vários acontecimentos em torno da Semana de Arte Moderna de 1922.

De fato, há um poema concretista de Augusto de Campos intitulado VIVAVAIA. lançado em 1972.

O poeta construiu um poema com letras triangulares, em grandes dimensões, associando ao texto a lembrança do confronto de Caetano Veloso com as vaias que recebeu no Festival do TUCA, Teatro da PUC-SP, em 1968.

Neste espetáculo, são abordados os apupos e vaias que foram direcionadas à apresentação das “algo estranhas” canções compostas pelo maestro Heytor Villa Lobos e apresentadas em uma das três noites daquela grande e revolucionária Mostra Cultural.

Além de reviver o acontecimento histórico propriamente dito, colocando no palco os principais personagens que vivenciaram aquele evento cultural icônico, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, este espetáculo traz, também, a interpretação ao vivo, por barítono e piano, de três das canções compostas por Heytor Villa Lobos que foram, naquela ocasião, originalmente interpretadas por Frederico Nascimento Filho e Lucília Villa-Lobos, respectivamente canto e piano.

Assim, se entrelaçam nesta apresentação, o teatro e a música, tratando de literatura, pintura, escultura e tudo o mais que essa marca, Semana de 22, representa.

Direção Vince Vinnus

Elenco

Guilherme Gruber; Karina Kiss; Mel Santos; Alana Oliveira; Tainan Pongeluppe; Vince Vinnus Fúlvio Souza; Roberta MacDonald; Fabio Dantas, Julia Gouveia

sonorização e projeções: Tales Augusto

iluminação: Renan Mello

DATA: 17/02 às 21h

INGRESSOS: R$ 60,00 Inteira / R$ 30,00 Antecipado com a doação de 01 Kg de alimento não perecível / R$ 30,00 Meia

Adquira o seu ingresso: diskingressos.com.br

LOCAL: Teatro Unicid – Av. Imperatriz Leopoldina, 550, São Paulo – SP

Estacionamento no local a R$ 15

BILHETERIA: (11) 3832-9100